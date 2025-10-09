Del banco al recuerdo: los entrenadores argentinos que murieron mientras seguían en funciones

El “Pato” José Omar Pastoriza, otro símbolo de Independiente, falleció en agosto de 2004 mientras estaba al frente del Rojo. Quienes lo conocieron lo describen como un líder nato, cercano al jugador y fiel a su estilo frontal. Su repentina muerte impactó profundamente en el plantel y en el mundo futbolero.

También figura Vladislao Cap, exentrenador de Boca, River e Independiente, que murió en 1982 víctima de un cáncer de pulmón mientras dirigía al Millonario. Su enfermedad se había manifestado durante una gira internacional del club, pero se mantuvo activo hasta el final.

Finalmente, el caso más reciente y recordado es el de Diego Armando Maradona, quien falleció en noviembre de 2020 siendo técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Su último paso por el Bosque, en el día de su cumpleaños número 60, ya había mostrado su delicado estado de salud. Su muerte paralizó al país y aún hoy sigue siendo motivo de homenaje y emoción.

La partida de Miguel Russo se suma a esta lista de leyendas que, como ellos, vivieron y murieron con el fútbol como razón de vida. En el caso de "Miguelo", un tipo que ininterrumpidamente durante toda su vida, más de 5 años, dedicándose a la pelota.