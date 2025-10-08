Miguel Ángel Russo y una vida dedicada al fútbol: del volante aguerrido al DT campeón de América

La Copa Libertadores con Boca en 2007: el día que Russo tocó el cielo con las manos

El punto más alto de su carrera llegó en 2007, cuando conquistó la Copa Libertadores con Boca, acompañado por una figura estelar como Juan Román Riquelme. Ese título no solo lo consagró entre los grandes técnicos del continente, sino que consolidó su imagen de estratega inteligente y líder silencioso.

Más allá de los logros deportivos, el director técnico fue admirado por su integridad personal. Enfrentó con valentía una dura batalla contra el cáncer, que logró superar en 2018, y aun así volvió a dirigir con la misma pasión de siempre. Su estilo, alejado de los excesos mediáticos, lo convirtió en un ejemplo de profesionalismo y humildad.

“El fútbol me dio todo, y lo único que intenté fue devolverle un poco de lo que me enseñó”, decía "Miguelo". Hoy, su historia se inscribe entre las más grandes del fútbol argentino, no solo por los títulos, sino por los valores que dejó como legado. Su influencia excede lo deportivo. Su muerte deja una enseñanza final: que el verdadero éxito en el fútbol no se mide solo por los títulos, sino por la huella que se deja en los demás.