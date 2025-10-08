Cristiano Ronaldo habló de la posibilidad de su retiro: qué dijo
Lejos de su retiro, el astro portugués firmó un nuevo vínculo con el Al-Nassr y ganó el Globo Prestigio en Portugal.
Cristiano Ronaldo no conoce la palabra descanso. A los 40 años, el máximo goleador de la historia del fútbol- con 946 goles entre clubes y selección- volvió a dejar claro que su historia aún no termina. Tras recibir el Globo Prestigio, otorgado en la gala de los Globos de Fútbol de Portugal, organizada por la Federación de Fútbol de Portugal, este miércoles, como reconocimiento a sus 22 años de servicio en la selección, el capitán luso habló con la serenidad de quien ha visto y ganado todo, pero con la ambición intacta.
"Tengo varios trofeos en casa, pero debo decir que este es especial y hermoso. Bueno, ¿qué puedo decir? Creo que ya está todo dicho. Debo confesar que esta tarde estaba en la mesa pensando en lo que iba a decir en este discurso. Pensaba: '¿Qué es un Premio Prestigio?'. Me pregunto si será un premio al final de una carrera. Me puse un poco nervioso y pensé: 'No puede ser'. Así que investigué sobre la perplejidad (confusión) y recibí un poco de ayuda. Pero hablando en serio, este trofeo es un gran orgullo para mí. No lo veo como el final de una carrera, sino como la continuación de todo lo que he hecho, de toda mi carrera", expresó CR7.
"Llevo 22 años con la selección nacional; creo que eso habla por sí solo: la pasión que siento por vestir la camiseta, por ganar trofeos, por jugar para la selección", agregó. Y dijo que, si fuera por él, jugaría solo para la selección: "Suelo decir: 'Si pudiera, jugaría solo para la selección; no jugaría para ningún otro club porque es la culminación y la cima de un futbolista'. Por eso sigo aquí".
Luego reflexionó respecto a cuánto tiempo más seguirá en actividad: "Sé que probablemente estén cansados de verme aquí, en estas ceremonias. Pero creo que aún tengo mucho que aportar a la selección nacional y al fútbol. Quiero seguir jugando unos años, no muchos, para ser sincero".
"Quiero agradecer a todos mis compañeros por haber aprendido de todos ellos, e incluso de esta generación más joven. Para mí, es un privilegio estar con ustedes. Nuestro objetivo es ganar los dos próximos partidos y estar en el Mundial. El Mundial llegará pronto. Tenemos que pensar única y exclusivamente en el presente, pero con la vista puesta en el futuro. Sería un sueño. Pero paso a paso", señaló el Bicho, quien lleva 223 partidos disputados con la selección de Portugal.
En esa línea, indicó que sigue gustándole mucho "ganar"(a fin de cuentas, el deseo que mantiene en vigencia a cracks como él, Lionel Messi u otros deportistas como LeBron James), pero, también, "ayudar a las nuevas generaciones, y ellas también me ayudan a mantener mi nivel y a seguir compitiendo. Eso es lo que me emociona: competir con los jóvenes. Sigo sintiendo pasión por esto".
"La gente, sobre todo mi familia, me dice: 'Ya es hora de que pares. Ya lo has hecho todo. ¿Para qué quieres marcar 1000 goles?'. Pero no lo creo. Creo que sigo aportando cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la selección, ¿y por qué no seguir? Estoy seguro de que cuando termine, me sentiré realizado, porque lo di todo. Sé que no me quedan muchos años, pero los pocos que tengo, intento disfrutarlos al máximo", completó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario