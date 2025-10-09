El exjugador que ganó el Balón de Oro y se convirtió en presidente de su país: de quién se trata

Su éxito continuó en Italia, vistiendo la camiseta del Milan, donde se adjudicó importantes títulos, como la Serie A y la Supercopa de Italia. A lo largo de su carrera, el delantero se consolidó como uno de los mejores delanteros del mundo, ganándose el respeto de hinchas y colegas. Pero el momento de esplendor de su trayectoria llegó en 1995, cuando se alzó con el Balón de Oro.