Deportivo Riestra venció 2-0 a Central Córdoba y lidera la Zona B del Torneo Clausura 2025

Con el triunfo de este viernes, Riestra extendió a 24 su racha de partidos invicto en casa. Este impulso, que incluyó un valioso triunfo a domicilio contra Talleres, le permitió al Albinegro subir posiciones en la tabla anual para los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Enfrente, Central Córdoba de Santiago del Estero también atravesaba una buena racha en el campeonato, ocupando el segundo puesto de la Zona A con un invicto de siete partidos. Sin embargo, su ánimo se vio afectado tras la derrota 2-0 ante Vélez en la final de la Supercopa Argentina.

Formaciones de Deportivo Riestra vs. Central Córdoba

Deportivo Riestra: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Benítez.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Matías Vera, José Florentín y Matías Godoy o Lucas Besozzi; Leonardo Heredia, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Datos de Central Córdoba vs. Deportivo Riestra