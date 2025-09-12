Deportivo Riestra venció 2-0 a Central Córdoba y lidera la Zona B del Torneo Clausura 2025
El "clásico" de la fecha de este viernes fue para el "Malevo", que así trepa a la cima de la Zona al menos hasta que este sábado juegue River.
Deportivo Riestra se impuso 2-0 este viernes ante Central Córdoba en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
En el Estadio Guillermo Laza, y con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, Antony Alonso y Goitia anotaron los tantos del conjunto del Bajo Flores.
Con este resultado, el "Malvo" suma 16 unidades y se posiciona en la cima de la Zona B, uno por encima de River que juega este sábado. El conjunto santiagueño quedó escolta de la Zona A.
Deportivo Riestra se ha convertido en uno de los equipos más destacados del Torneo Clausura. Con un rendimiento sólido tanto de local como de visitante, el "Malevo" consolidó su buen momento tras la contundente victoria 3-0 sobre Sarmiento en su estadio, el Guillermo Laza.
Con el triunfo de este viernes, Riestra extendió a 24 su racha de partidos invicto en casa. Este impulso, que incluyó un valioso triunfo a domicilio contra Talleres, le permitió al Albinegro subir posiciones en la tabla anual para los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.
Enfrente, Central Córdoba de Santiago del Estero también atravesaba una buena racha en el campeonato, ocupando el segundo puesto de la Zona A con un invicto de siete partidos. Sin embargo, su ánimo se vio afectado tras la derrota 2-0 ante Vélez en la final de la Supercopa Argentina.
Formaciones de Deportivo Riestra vs. Central Córdoba
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Matías Vera, José Florentín y Matías Godoy o Lucas Besozzi; Leonardo Heredia, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
