"Voy a comprar...": encontraron a Diego Capusotto en Aeroparque y su desopilante respuesta se volvió viral
El actor fue captado en los pasillos del Aeroparque porteño en la previa a un nuevo fin de semana largo, y su reacción descolocó a todos.
Diego Capusotto volvió a hacer de las suyas y revolucionó las redes sociales con su inconfundible sentido del humor. Un cronista cruzó al genial humorista en los pasillos de Aeroparque antes de embarcar y, al consultarle sobre el motivo de su viaje, el actor lanzó una respuesta fiel a su estilo que desató las carcajadas de todos los presentes.
El encuentro se produjo de manera casual mientras el equipo periodístico realizaba una cobertura de rutina en la terminal aérea porteña, en la previa a un nuevo fin de semana largo.
Al divisar al creador de "Peter Capusotto y sus videos", el movilero de Argentina|12 se acercó para preguntarle hacia dónde se dirigía, sin imaginarse la humorada que estaba por recibir:
"¡Voy a comprar falopa!", disparó Capusotto con rostro completamente serio y sin detener su caminata, parodiando los típicos abordajes televisivos a los famosos.
La salida espontánea del cómico rompió instantáneamente la solemnidad del aeropuerto y provocó las risas incontenibles de los periodistas y de los pasajeros que caminaban a su alrededor.
El video del momento exacto no tardó en replicarse en las plataformas digitales, donde los usuarios celebraron la vigencia de su rapidez mental y convirtieron su nombre en tendencia en cuestión de minutos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario