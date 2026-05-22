"Voy a comprar...": encontraron a Diego Capusotto en Aeroparque y su desopilante respuesta se volvió viral

La salida espontánea del cómico rompió instantáneamente la solemnidad del aeropuerto y provocó las risas incontenibles de los periodistas y de los pasajeros que caminaban a su alrededor.

El video del momento exacto no tardó en replicarse en las plataformas digitales, donde los usuarios celebraron la vigencia de su rapidez mental y convirtieron su nombre en tendencia en cuestión de minutos.