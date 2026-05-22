Cambió el pronóstico y es inminente la vuelta de las lluvias al AMBA: a qué hora se larga hoy y cuándo para

El contraste con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional

Esta variación en las proyecciones meteorológicas llamó la atención debido a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no contemplaba ningún tipo de lluvias dentro de su previsión oficial para este fin de semana largo. Hasta las últimas horas de la tarde, el organismo nacional mantenía una previsión de cielo nublado a parcialmente nublado, pero sin alertas por inestabilidad.

A pesar de este sorpresivo desmejoramiento nocturno, los especialistas coinciden en que la inestabilidad se disipará rápidamente durante las primeras horas de la mañana del sábado. Para el resto del fin de semana, se espera que el buen tiempo retorne de manera definitiva al AMBA, acompañado por el marcado descenso de temperatura que ya se hace sentir en la región.