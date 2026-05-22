Cambió el pronóstico y es inminente la vuelta de las lluvias al AMBA: a qué hora se larga hoy y cuándo para
En medio del frío extremo que sacudo a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, sorprendió el nuevo pronóstico de lluvias para este viernes.
En un giro inesperado del pronóstico, contrario a las estimaciones iniciales, el sitio meteorológico especializado Meteored anunció una probabilidad de lluvias aisladas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entre la noche de este viernes y la madrugada del sábado.
Las condiciones climáticas sufrieron un cambio inesperado para quienes planeaban disfrutar al aire libre las primeras horas del fin de semana largo, en el marco de una semana signada por el frío extremo.
La actualización de los radares tomó por sorpresa a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. De acuerdo con el último reporte detallado del sitio especializado Meteored, el territorio metropolitano ingresará en una ventana de inestabilidad climática a partir del cierre de la jornada.
A qué hora llegan las lluvias al AMBA
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El horario clave: Se prevé un 30% de probabilidades de lluvias débiles comenzando a las 23:00 horas de este viernes y extendiéndose hasta las 3:00 de la madrugada del sábado.
El fenómeno: Aunque no se proyectan tormentas severas ni grandes milimetrajes de agua, el fenómeno podría presentarse en forma de lloviznas persistentes o chaparrones aislados.
El contraste con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional
Esta variación en las proyecciones meteorológicas llamó la atención debido a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no contemplaba ningún tipo de lluvias dentro de su previsión oficial para este fin de semana largo. Hasta las últimas horas de la tarde, el organismo nacional mantenía una previsión de cielo nublado a parcialmente nublado, pero sin alertas por inestabilidad.
A pesar de este sorpresivo desmejoramiento nocturno, los especialistas coinciden en que la inestabilidad se disipará rápidamente durante las primeras horas de la mañana del sábado. Para el resto del fin de semana, se espera que el buen tiempo retorne de manera definitiva al AMBA, acompañado por el marcado descenso de temperatura que ya se hace sentir en la región.
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