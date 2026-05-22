"Expulsión y Golden Ticket": el nuevo aviso de Pabloschi sobre Gran Hermano
Tras el repechaje y los nuevos ingresos, el famoso tuitero puso en jaque a sus seguidores: alguien será expulsado de GH, dando lugar al ingreso de otro jugador.
El reingreso y los nuevos ingresos de este miércoles en Gran Hermano Generación Dorada patearon el tablero por completo y dejaron la casa patas arriba. Fue una gala frenética en la que el juego se reseteó para todos, dejando la sensación de que la competencia "vuelve a empezar".
Los participantes que habían quedado fuera por el voto de la gente tuvieron su ansiada revancha. Lo interesante de su regreso es el "factor información": los que volvieron a cruzar la puerta entraron sabiendo perfectamente quién es quién afuera, qué alianzas se ven fuertes y a quiénes banca el público.
Y aunque esto podría ser un beneficio en el juego, lo cierto es que, muchas veces, puede significar el hundimiento de un jugador. Para quienes no saben administrar la información que poseen ni callarse en el momento justo, saber demasiado se les puede volver en contra.
Esto es lo que parece haber sucedido inmediatamente después de la gala: Pabloschi, el referente por excelencia en X del reality show de Telefe, lanzó un mensaje que dejó a todos sus seguidores perplejos. "Expulsión y Golden (Ticket)", escribió el tuitero, señalando que alguien habló de más, rompió las reglas y será expulsado.
Lo que, seguramente, traerá aparejado el ingreso de un nuevo jugador o el regreso de algún exhermanito.
El impacto de los nuevos en la casa
Si el repechaje generó paranoia, la entrada de los participantes completamente nuevos terminó de romper el clima de la casa: 9 personas entraron sin el encierro encima, impecables y con una lectura del juego súper afilada que hicieron desde el sillón de sus casas.
Para los que están adentro desde el primer día, pasando hambre y superando placas, ver entrar a estas figuras nuevas directo a competir en las instancias avanzadas se sintió como una declaración de guerra. El instinto de los originales ahora va a ser unirse para intentar mandarlos a placa lo antes posible.
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