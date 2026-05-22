"Expulsión y Golden Ticket": el nuevo aviso de Pabloschi sobre Gran Hermano

Esto es lo que parece haber sucedido inmediatamente después de la gala: Pabloschi, el referente por excelencia en X del reality show de Telefe, lanzó un mensaje que dejó a todos sus seguidores perplejos. "Expulsión y Golden (Ticket)", escribió el tuitero, señalando que alguien habló de más, rompió las reglas y será expulsado.

Lo que, seguramente, traerá aparejado el ingreso de un nuevo jugador o el regreso de algún exhermanito.

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El impacto de los nuevos en la casa

Si el repechaje generó paranoia, la entrada de los participantes completamente nuevos terminó de romper el clima de la casa: 9 personas entraron sin el encierro encima, impecables y con una lectura del juego súper afilada que hicieron desde el sillón de sus casas.

Para los que están adentro desde el primer día, pasando hambre y superando placas, ver entrar a estas figuras nuevas directo a competir en las instancias avanzadas se sintió como una declaración de guerra. El instinto de los originales ahora va a ser unirse para intentar mandarlos a placa lo antes posible.

tati luna gran hermano