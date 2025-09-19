Deportivo Riestra vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Malevo, con una racha de 24 partidos sin perder como local, intentará acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores frente a un Lobo que llega golpeado.
Deportivo Riestra y Gimnasia de La Plata se enfrentan este viernes desde las 17 en el estadio Guillermo Laza, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. El duelo tiene un atractivo especial: mientras el equipo de Villa Soldati sostiene un invicto de 24 partidos en condición de local y pelea en la parte alta de la Zona B, el conjunto platense atraviesa un momento irregular y necesita reaccionar para no perder terreno en la tabla.
El Malevo viene de demostrar una vez más por qué su casa se convirtió en un verdadero bastión. En la jornada pasada venció 2-0 a Central Córdoba, resultado que lo dejó a tiro de la punta del grupo y con serias aspiraciones de meterse en la próxima Copa Libertadores, ya que de ganar quedará a solo un puesto de ese objetivo en la tabla anual. Bajo la conducción de Gustavo Benítez, combina solidez defensiva con eficacia ofensiva, lo que explica su sorprendente ascenso en los últimos campeonatos.
Del otro lado, Gimnasia no atraviesa su mejor presente. El Tripero perdió en El Bosque ante Unión por 3-1 y dejó una floja imagen, algo que su técnico Alejandro Orfila reconoció abiertamente en conferencia de prensa. “Fallamos en el juego y me hago cargo”, señaló el DT, que ahora buscará rearmar a su equipo para intentar sumar en un escenario siempre complicado. A la dificultad futbolística se suma la baja de Nicolás Garayalde por suspensión y la duda de Marcelo Torres, que arrastra molestias físicas.
La obligación para el Lobo es clara: necesita sumar de a tres para cortar una racha negativa de apenas un triunfo en sus últimas cinco presentaciones y volver a meterse en la pelea por los playoffs. Para Riestra, la meta es prolongar su histórica racha en el Guillermo Laza y confirmar que es un serio candidato tanto en el Clausura como en la carrera hacia los torneos internacionales.
Riestra vs. Gimnasia: probables formaciones
- Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera, Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Bautista Merlini, Manuel Panaro; Norberto Briasco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.
Riestra vs. Gimnasia: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Guillermo Laza.
- Árbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Ariel Penel.
- TV: TNT Sports Premium.
