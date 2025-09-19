Deportivo Riestra vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

El Malevo viene de demostrar una vez más por qué su casa se convirtió en un verdadero bastión. En la jornada pasada venció 2-0 a Central Córdoba, resultado que lo dejó a tiro de la punta del grupo y con serias aspiraciones de meterse en la próxima Copa Libertadores, ya que de ganar quedará a solo un puesto de ese objetivo en la tabla anual. Bajo la conducción de Gustavo Benítez, combina solidez defensiva con eficacia ofensiva, lo que explica su sorprendente ascenso en los últimos campeonatos.