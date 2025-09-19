Lanús vs. Platense, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

La postergación de su partido contra Independiente complicó aún más su calendario, pero el Calamar sabe que un triunfo en el Sur puede cambiar por completo su panorama.

El duelo se anticipa parejo, con un Lanús entonado por su presente internacional y un Platense que llega con hambre de clasificación. Los tres puntos en disputa serán vitales para ambos equipos en la recta final del Clausura.

Lanús vs. Platense: probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Ezequiel Muñoz, José Canale, Nicolás Morgantini; Facundo Pérez, Agustín Medina; Alexis Segovia, Franco Watson, Alexis Canelo y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Nahuel Losada; Armando Méndez, Ezequiel Muñoz, José Canale, Nicolás Morgantini; Facundo Pérez, Agustín Medina; Alexis Segovia, Franco Watson, Alexis Canelo y Walter Bou. Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Raúl Lozano; Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra; Guido Mainero, Franco Zapiola, Ignacio Schor; Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.

Lanús vs. Platense: otros datos

Hora: 21:15.

21:15. Estadio: Néstor Díaz Pérez - Ciudad de Lanús.

Néstor Díaz Pérez - Ciudad de Lanús. Árbitro: Pablo Dóvalo.

Pablo Dóvalo. VAR: Fabrizio Llobet.

Fabrizio Llobet. TV: ESPN Premium.