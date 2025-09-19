Lanús vs. Platense, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Granate llega con la confianza que le dio su triunfo internacional y apunta a meterse en la pelea, mientras que el Calamar necesita sumar para entrar en zona de clasificación.
Lanús y Platense se enfrentarán este viernes a partir de las 21:15 en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025. Será un choque con mucho en juego: el equipo del Sur busca consolidarse entre los mejores, mientras que los de Vicente López intentarán recuperar terreno en la tabla.
El Granate vive un momento de ilusión tras vencer 1-0 a Fluminense en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un triunfo que revitalizó al plantel de Mauricio Pellegrino y que le devolvió confianza para el tramo decisivo de la temporada. Aunque la revancha internacional está en el horizonte, el foco inmediato está puesto en el Clausura, donde pelea por sostenerse en zona de clasificación y no quiere ceder terreno en su aspiración de llegar a lo más alto.
En el torneo local, viene de derrotar 1-0 a Independiente Rivadavia en su casa, resultado que le permitió reacomodarse tras la eliminación en la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors.
Platense, por su parte, llega con la necesidad de sumar para no quedar relegado. Hoy se encuentra al borde de los puestos de clasificación, afuera solo por diferencia de goles. El equipo de Cristian "Kily" González alternó resultados en las últimas fechas: perdió 3-1 con Godoy Cruz en Vicente López, pero se recuperó con un valioso 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.
La postergación de su partido contra Independiente complicó aún más su calendario, pero el Calamar sabe que un triunfo en el Sur puede cambiar por completo su panorama.
El duelo se anticipa parejo, con un Lanús entonado por su presente internacional y un Platense que llega con hambre de clasificación. Los tres puntos en disputa serán vitales para ambos equipos en la recta final del Clausura.
Lanús vs. Platense: probables formaciones
- Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Ezequiel Muñoz, José Canale, Nicolás Morgantini; Facundo Pérez, Agustín Medina; Alexis Segovia, Franco Watson, Alexis Canelo y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
- Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Raúl Lozano; Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra; Guido Mainero, Franco Zapiola, Ignacio Schor; Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.
Lanús vs. Platense: otros datos
- Hora: 21:15.
- Estadio: Néstor Díaz Pérez - Ciudad de Lanús.
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- VAR: Fabrizio Llobet.
- TV: ESPN Premium.
