Flamengo estalló contra la Conmebol tras la polémica expulsión de Gonzalo Plata: el comunicado

La expulsión de Plata, reconocida por la propia Conmebol, generó la mayor indignación. Sin embargo, según el protocolo VAR, las acciones de doble amarilla no pueden ser revisadas, un punto que depende de la IFAB, el ente regulador del arbitraje y reglamentos de la FIFA, lo que limita la intervención de la Confederación.

El comunicado completo de Flamengo:

El Clube de Regatas do Flamengo comunica públicamente que tomará medidas ante la CONMEBOL sobre la actuación del arbitraje en el partido contra Estudiantes de La Plata, disputado este jueves por la CONMEBOL Libertadores. Lo que se vio en el campo, protagonizado por el árbitro colombiano Andrés Rojas, fue un desfile de equívocos y decisiones que excedieron el límite del error humano, dejando en evidencia una conducción tendenciosa, con un trato diferenciado para los dos equipos, comprometiendo directamente el resultado deportivo y la credibilidad de la competición.

Las imágenes del partido son claras e incontestables al revelar la magnitud de los errores cometidos. Faltas invertidas y tarjetas amarillas aplicadas de manera desproporcionada contra Flamengo evidencian el desequilibrio de las decisiones del árbitro en favor del equipo visitante. Hubo un penal por mano intencional de un defensor en la disputa de la pelota con Luiz Araújo, y la posterior expulsión de Gonzalo Plata, castigado con la segunda amarilla en una jugada en la que es él quien recibe la falta. La validación de un gol irregular de Estudiantes, marcado tras un toque con el brazo abierto del atacante, que amplió su área de forma antinatural asumiendo el riesgo, agrava aún más el cuadro. Situaciones como estas no pueden ser tratadas como simples fallas, sino como un ataque directo a la integridad del torneo.

Como si no bastara la numerosa cantidad de errores capitales, destacados por la prensa nacional e internacional, también llamó la atención la omisión del árbitro de video, Nicolás Gallo (COL), y la no utilización del VAR en momentos en los que el protocolo exigía su participación. Todos estos elementos exponen una actuación desastrosa del equipo arbitral, integrado además por los asistentes Alexander Guzmán Bonilla (COL) y John Alexander León Sánchez (COL), junto al cuarto árbitro Jhon Alexander Ospina Londoño (COL), algo que influyó directamente en el resultado del partido y comprometió también la formación de Flamengo para el duelo decisivo en la Argentina.

Flamengo recurrirá ante la CONMEBOL la absurda expulsión del jugador Gonzalo Plata, con la absoluta certeza de que la Confederación Sudamericana de Fútbol revisará la decisión, con urgencia, y revertirá la sanción aplicada al atleta. Lo mismo debe hacerse ya para el próximo partido, bajo pena de perpetuar una injusticia que perjudicaría aún más a la competición y mancharía su imagen en el escenario internacional.

El club reafirma su confianza en la seriedad del presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, reconocido por su empeño en el desarrollo y en las buenas prácticas del fútbol en el continente. Flamengo espera que se tomen medidas de inmediato para reparar, aunque sea parcialmente, el enorme daño causado por el arbitraje en este partido y preservar la legitimidad de la CONMEBOL Libertadores.

Clube de Regatas do Flamengo