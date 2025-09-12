Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Central Córdoba

El resultado de la copa generó un fuerte cruce entre el técnico Gustavo De Felippe y la directiva. El entrenador expresó su frustración por la falta de refuerzos, señalando que "en el fútbol se gana con goles. Y los goles hay que salir a comprarlos, si vos no invertís, es muy complicado". Tras este tropiezo, el "Ferroviario" buscará reponerse y pelear por la punta, que actualmente ostenta Barracas Central.

Formaciones de Deportivo Riestra vs. Central Córdoba

Deportivo Riestra: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Benítez.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Matías Vera, José Florentín y Matías Godoy o Lucas Besozzi; Leonardo Heredia, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Central Córdoba

La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.