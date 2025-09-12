Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Central Córdoba
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Deportivo Riestra vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025.
Deportivo Riestra recibe este viernes a Central Córdoba en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El partido se juega desde las 14.30 horas de Argentina en el Estadio Guillermo Laza, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT Sports.
Deportivo Riestra se ha convertido en uno de los equipos más destacados del Torneo Clausura. Con un rendimiento sólido tanto de local como de visitante, el "Malevo" consolidó su buen momento tras la contundente victoria 3-0 sobre Sarmiento en su estadio, el Guillermo Laza.
Esta goleada extendió a 23 su racha de partidos invicto en casa. Este impulso, que incluyó un valioso triunfo a domicilio contra Talleres, le permitió al Albinegro subir posiciones en la tabla anual para los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Ahora, ubicado en el tercer lugar de su zona, el objetivo es pelear por el liderato.
Enfrente, Central Córdoba de Santiago del Estero también atraviesa una buena racha en el campeonato, ocupando el segundo puesto de la Zona A con un invicto de siete partidos. Sin embargo, su ánimo se vio afectado tras la derrota 2-0 ante Vélez en la final de la Supercopa Argentina.
El resultado de la copa generó un fuerte cruce entre el técnico Gustavo De Felippe y la directiva. El entrenador expresó su frustración por la falta de refuerzos, señalando que "en el fútbol se gana con goles. Y los goles hay que salir a comprarlos, si vos no invertís, es muy complicado". Tras este tropiezo, el "Ferroviario" buscará reponerse y pelear por la punta, que actualmente ostenta Barracas Central.
Formaciones de Deportivo Riestra vs. Central Córdoba
Deportivo Riestra: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Benítez.
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Matías Vera, José Florentín y Matías Godoy o Lucas Besozzi; Leonardo Heredia, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Central Córdoba
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
