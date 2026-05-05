Deportivo Riestra vs. Gremio, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
El equipo de Nueva Pompeya recibe al conjunto brasileño con la ilusión de quedar como líder de su zona, en un duelo determinante en el Bajo Flores.
Deportivo Riestra afrontará este martes un compromiso de alto voltaje cuando reciba a Gremio en el estadio Pedro Bidegain, desde las 19, por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro no solo pondrá frente a frente a dos equipos con presente irregular, sino que además tendrá un condimento especial: ambos llegan con cuatro puntos y saben que una victoria puede dejarlos en lo más alto de la tabla, al menos de manera provisoria hasta que juegue Montevideo City Torque.
El conjunto argentino transita un momento particular. En el plano internacional, logró dar un paso importante al conseguir su primera victoria fuera del país en torneos continentales tras superar 2-1 a Montevideo City Torque en la fecha anterior. Antes había igualado frente a Palestino en el debut y sufrido una derrota ante este mismo rival en Porto Alegre. Ese rendimiento lo mantiene con chances concretas de avanzar, aunque todavía con margen de mejora en su funcionamiento.
Sin embargo, el panorama cambia cuando se observa su desempeño en el ámbito local. El Malevo cerró una campaña muy floja en el Torneo Apertura, donde no pudo destacarse y terminó en el último lugar de la Zona A con apenas 11 puntos. En su última presentación empató sin goles frente a Lanús, reflejando una falta de contundencia que preocupa de cara a desafíos de mayor exigencia como el que se avecina.
Del otro lado estará Gremio, que tampoco atraviesa su mejor momento, pero que mantiene su competitividad. El equipo brasileño viene de igualar sin tantos ante Paranaense como visitante por el Brasileirao, donde se ubica en la mitad de la tabla con 17 unidades. Lejos de los puestos de privilegio, el Tricolor apunta a encontrar regularidad y recuperar protagonismo tanto en el torneo local como en el internacional.
En la Sudamericana, los de Porto Alegre llegan con el mismo puntaje que Riestra, producto de una victoria, un empate y una derrota. En su última presentación igualaron en Chile frente a Palestino, resultado que dejó abierta la pelea en el grupo. Por eso, sumar de a tres en Buenos Aires aparece como una oportunidad clave para encaminar la clasificación.
Pensando en lo que viene, el calendario ya marca los próximos desafíos: el local deberá viajar para enfrentar a Montevideo City Torque el 19 de mayo, mientras que la visita será local ante Palestino un día después. Pero antes, ambos tienen una cita decisiva en el Bajo Flores, donde solo uno podrá dar el salto hacia la cima.
Riestra vs. Gremio, por la Copa Sudamericana: probables formaciones
- Riestra: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Duró.
- Gremio: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Luis Castro.
Riestra vs. Gremio: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Pedro Bidegain.
- Árbitro: Mario Díaz De Vivar (PAR).
- VAR: Ulises Mereles (PAR).
- TV: DSports.
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