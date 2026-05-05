Deportivo Riestra vs. Gremio, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

En la Sudamericana, los de Porto Alegre llegan con el mismo puntaje que Riestra, producto de una victoria, un empate y una derrota. En su última presentación igualaron en Chile frente a Palestino, resultado que dejó abierta la pelea en el grupo. Por eso, sumar de a tres en Buenos Aires aparece como una oportunidad clave para encaminar la clasificación.

Pensando en lo que viene, el calendario ya marca los próximos desafíos: el local deberá viajar para enfrentar a Montevideo City Torque el 19 de mayo, mientras que la visita será local ante Palestino un día después. Pero antes, ambos tienen una cita decisiva en el Bajo Flores, donde solo uno podrá dar el salto hacia la cima.

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Riestra vs. Gremio, por la Copa Sudamericana: probables formaciones

Riestra: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Duró .

Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. . Gremio: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Luis Castro.

Riestra vs. Gremio: otros datos

Hora: 19:00.

19:00. Estadio: Pedro Bidegain.

Pedro Bidegain. Árbitro: Mario Díaz De Vivar (PAR).

Mario Díaz De Vivar (PAR). VAR: Ulises Mereles (PAR).

Ulises Mereles (PAR). TV: DSports.