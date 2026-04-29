Deportivo Riestra venció a Montevideo City Torque y se acomoda en la Copa Sudamericana

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2049616156999209360?s=20&partner=&hide_thread=false ¡CITY TORQUE ABRIÓ EL MARCADOR CON UN GOLAZO!



Facundo Silvera, de tiro libre, puso el 1-0 contra Riestra en el Nuevo Gasómetro.



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Juan Randazzo tomó el rebote en el área y marcó el 1-1 contra City Torque:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2049618279107309654?s=20&partner=&hide_thread=false ¡RIESTRA CONSIGUIÓ EL EMPATE!



Juan Randazzo tomó el rebote en el área y marcó el 1-1 contra City Torque.



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Doblete de Randazzo para dar vuelta el encuentro para el Malevo: