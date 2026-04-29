Deportivo Riestra venció a Montevideo City Torque y se acomoda en la Copa Sudamericana
El "Malevo" se recuperó de un inicio adverso y derrotó 2-1 al conjunto uruguayo en el Nuevo Gasómetro por la tercera fecha del Grupo F.
Deportivo Riestra vivió una jornada de consagración internacional al hacerse fuerte en su estadio frente a un rival que llegaba con puntaje ideal. El encuentro comenzó cuesta arriba para el local, ya que a los 19 minutos del primer tiempo, Facundo Silvera sorprendió a la defensa y puso en ventaja a Montevideo City Torque. Parecía que el equipo uruguayo, que venía de dos triunfos consecutivos, encaminaba una nueva victoria, pero la reacción del conjunto local fue inmediata y contundente.
La gran figura de la tarde fue Juan Randazzo, quien se vistió de goleador para revertir la historia antes del descanso. Primero, a los 26 minutos, el defensor apareció para marcar el empate parcial y devolverle la confianza a su equipo. Lejos de replegarse, Riestra continuó presionando y, a los 40 minutos de la misma etapa, el atacante volvió a inflar la red para sellar su doblete personal y dar vuelta el marcador. Durante el segundo tiempo, el "Malevo" supo sufrir y aguantar los embates de la visita, protegiendo una ventaja que terminaría siendo definitiva.
Con este resultado, Deportivo Riestra suma 4 unidades y se posiciona como el escolta directo de Montevideo City Torque en el Grupo F, quitándole el invicto al equipo charrúa. El triunfo no solo representa tres puntos clave en la lucha por la clasificación, sino también un hito histórico para la institución en su camino continental. La próxima fecha, el conjunto de Villa Soldati volverá a jugar en condición de local frente a Gremio de Porto Alegre, en un duelo que promete ser determinante para el futuro de la zona.
Facundo Silvera, de tiro libre, puso el 1-0 contra Riestra en el Nuevo Gasómetro:
Juan Randazzo tomó el rebote en el área y marcó el 1-1 contra City Torque:
Doblete de Randazzo para dar vuelta el encuentro para el Malevo:
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario