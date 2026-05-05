Incendio fatal en Vicente López: un muerto

Fuentes del operativo informaron que el fuego fue contenido por los bomberos tras un intenso trabajo en el lugar, lo que evitó que se extendiera a otras unidades del edificio.

En tanto, la zona permaneció cortada al tránsito debido al despliegue del operativo llevado a cabo por los equipos de emergencia. Recién minutos después de las 6 de la mañana, y una vez que la situación fue controlada, los demás vecinos pudieron regresar a sus departamentos.

Por estas horas, las autoridades trabajan para determinar cómo se originó el incendio. Las pericias serán clave para establecer las causas del siniestro que provocó la muerte de una persona.

Grave incendio en un hotel del centro porteño: 100 personas evacuadas

Un incendio de gran magnitud generó alarma durante la madrugada de este domingo en un hotel ubicado en el centro de Buenos Aires. El foco ígneo comenzó alrededor de las 00:15 en el noveno piso del Hotel Luxor, situado sobre la avenida Presidente Roque Sáenz Peña al 890, entre Esmeralda y Sarmiento.

La emergencia se activó tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de fuego en el edificio. A partir de allí, se montó un importante operativo con la participación de distintas áreas. Más de 100 personas, entre huéspedes y trabajadores del hotel, fueron evacuadas siguiendo el protocolo correspondiente.

La intensa acumulación de humo complicó la situación dentro del inmueble, obligando a los presentes a descender por las escaleras y evitando el uso de los ascensores por razones de seguridad.

En el lugar, personal del SAME asistió a seis personas que presentaban síntomas por inhalación de humo, aunque ninguna requirió traslado a centros de salud.