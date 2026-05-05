Incendio fatal en Vicente López: un muerto
Los vecinos de los demás departamentos fueron evacuados mientras los bomberos combatían las llamas en el primer piso de un edificio.
Un incendio fatal se desató durante la madrugada en un edificio de la localidad de Florida, partido de Vicente López, y dejó como saldo una persona fallecida.
El siniestro ocurrió en un departamento ubicado en la intersección de Arenales y Valle Grande, donde por causas que aún se investigan el fuego se inició rápidamente y se propagó dentro de la vivienda.
En el lugar intervinieron los Bomberos, efectivos de la Policía, personal de Defensa Civil y médicos del SAME, quienes desplegaron un importante operativo. Como medida preventiva, los vecinos de los demás departamentos fueron evacuados mientras se desarrollaban las tareas para controlar el incendio.
El edificio de dos pisos sufrió importantes daños, especialmente en la primera planta. Según se puede observar en las imágenes registradas en el lugar, fue el sector más afectado por las llamas.
Fuentes del operativo informaron que el fuego fue contenido por los bomberos tras un intenso trabajo en el lugar, lo que evitó que se extendiera a otras unidades del edificio.
En tanto, la zona permaneció cortada al tránsito debido al despliegue del operativo llevado a cabo por los equipos de emergencia. Recién minutos después de las 6 de la mañana, y una vez que la situación fue controlada, los demás vecinos pudieron regresar a sus departamentos.
Por estas horas, las autoridades trabajan para determinar cómo se originó el incendio. Las pericias serán clave para establecer las causas del siniestro que provocó la muerte de una persona.
Grave incendio en un hotel del centro porteño: 100 personas evacuadas
Un incendio de gran magnitud generó alarma durante la madrugada de este domingo en un hotel ubicado en el centro de Buenos Aires. El foco ígneo comenzó alrededor de las 00:15 en el noveno piso del Hotel Luxor, situado sobre la avenida Presidente Roque Sáenz Peña al 890, entre Esmeralda y Sarmiento.
La emergencia se activó tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de fuego en el edificio. A partir de allí, se montó un importante operativo con la participación de distintas áreas. Más de 100 personas, entre huéspedes y trabajadores del hotel, fueron evacuadas siguiendo el protocolo correspondiente.
La intensa acumulación de humo complicó la situación dentro del inmueble, obligando a los presentes a descender por las escaleras y evitando el uso de los ascensores por razones de seguridad.
En el lugar, personal del SAME asistió a seis personas que presentaban síntomas por inhalación de humo, aunque ninguna requirió traslado a centros de salud.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario