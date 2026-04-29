El errado del año: Kevin Silva falló un gol increíble ante un Deportivo Riestra que no lo perdonó

Para el equipo de Villa Soldati, este triunfo representa un envión anímico fundamental en su camino internacional, mientras que para la visita queda el sabor amargo de una derrota que pudo haber tenido un desenlace muy distinto. La jugada de Silva no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los fanáticos remarcaron la soledad en la que se encontraba el defensor al momento de definir. Ahora, City Torque deberá dar vuelta la página rápidamente para encarar los próximos compromisos, sabiendo que en instancias internacionales los errores de este calibre no suelen tener perdón.