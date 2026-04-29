El errado del año: Kevin Silva falló un gol increíble ante un Deportivo Riestra que no lo perdonó
La jugada ocurrió cuando el partido estaba igualado 1-1 en el Bajo Flores. El defensor quedó solo frente al arco vacío tras una serie de rebotes, pero su remate se fue por encima del travesaño.
La Copa Sudamericana fue testigo este miércoles de una de esas acciones que resultan difíciles de explicar incluso con las repeticiones de la televisión. Durante el encuentro entre Deportivo Riestra y Montevideo City Torque por la tercera fecha del Grupo F, Kevin Silva protagonizó el que ya es considerado el "errado del año".
A los 29 minutos del primer tiempo, luego de una jugada sucia dentro del área que dejó al arquero local Ignacio Arce fuera de combate, el futbolista argentino tuvo el gol en sus pies. Con todo el arco a su disposición y sin oposición alguna, Silva conectó el balón de forma defectuosa y lo envió inexplicablemente por encima del horizontal.
El errado del año: Kevin Silva falló un gol increíble y Deportivo Riestra no lo perdonó
El impacto de ese fallo fue inmediato y demoledor para las aspiraciones del conjunto uruguayo. Como si se tratara de una ley no escrita del fútbol, el equipo que no aprovecha sus chances lo termina pagando en su propio arco. Apenas unos minutos después de la increíble falla de Silva, el "Malevo" reaccionó y logró ponerse en ventaja gracias a un gol de Juan Randazzo, quien firmó el 2-1 para el conjunto local.
Para el equipo de Villa Soldati, este triunfo representa un envión anímico fundamental en su camino internacional, mientras que para la visita queda el sabor amargo de una derrota que pudo haber tenido un desenlace muy distinto. La jugada de Silva no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los fanáticos remarcaron la soledad en la que se encontraba el defensor al momento de definir. Ahora, City Torque deberá dar vuelta la página rápidamente para encarar los próximos compromisos, sabiendo que en instancias internacionales los errores de este calibre no suelen tener perdón.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario