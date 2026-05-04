Cómo es la supuesta "cascada" que Manuel Adorni se habría hecho en su casa

Cascada ornamental: Se destinaron US$3.500 exclusivamente para una cascada que desemboca en la pileta.

Climatización: El sistema de calefacción de la piscina tuvo un costo de US$9.780 .

Área de parrilla: La reforma de este sector demandó una inversión de US$13.810 .

Jacuzzi y SUM: La obra incluyó la incorporación de cabezales para hidromasaje y la restauración del Salón de Usos Múltiples (SUM).

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Renovación integral de la vivienda

Además de las áreas de esparcimiento, la auditoría de la obra detalla erogaciones de gran magnitud en la estructura y el interior de la casa:

Aberturas y Cocina: Se registraron pagos por US$33.000 en ventanas y US$20.000 en la remodelación de la cocina.

Infraestructura: Los trabajos incluyeron US$4.843 en electricidad, US$1.319 en parquización y un sistema de calefacción Tromen por US$1.995 .

Fachada y accesos: Las tareas abarcaron la renovación del acceso principal, cambios en la galería y la construcción de una pérgola con función de cochera.

Estos nuevos datos aportados por el contratista complican la situación judicial del funcionario, ya que el monto total de las reformas —pagadas presuntamente en efectivo— contrasta con el valor de adquisición declarado de la propiedad.