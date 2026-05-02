Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Deportivo Riestra

Formaciones de Lanús vs. Riestra, por el Torneo Apertura 2026

Lanús: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mauricio Pellegrino.

Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Sayavedra; Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía, Gabriel Obredor; Angel Stringa y Gonzalo Flores. DT: Guillermo Duró.

Cómo ver en vivo Lanús vs. Deportivo Riestra

El encuentro será transmitido por la señal de ESPN Premium. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play.