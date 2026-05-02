Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Deportivo Riestra
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Lanús vs. Deportivo Riestra por el Torneo Apertura 2026.
Lanús se medirá este sábado desde las 14:30 frente a Deportivo Riestra en el Estadio Néstor Díaz Pérez, por la novena fecha del Torneo Apertura 2026. Con la clasificación ya asegurada, el objetivo del Granate pasa ahora por mejorar su posición en la tabla.
Ubicado en el quinto puesto con 23 puntos, el equipo necesita sumar de a tres para aspirar a meterse entre los cuatro mejores de la Zona A, lo que le garantizaría la posibilidad de jugar como local en los octavos de final. Sin embargo, ese escenario también depende de otros resultados, como una eventual caída de Talleres en su compromiso ante Unión de Santa Fe.
Por su parte, Riestra llega con un panorama completamente distinto. El equipo ocupa el último lugar de la tabla y no tiene chances de avanzar a la siguiente fase. Aun así, viene de lograr una victoria destacada ante Independiente, lo que le permitió cortar una racha adversa y recuperar algo de confianza.
Para el Granate, en cambio, la consigna es clara: ganar y esperar. Con el objetivo de escalar posiciones y llegar mejor posicionado a los playoffs, el equipo buscará aprovechar su buen momento y hacer valer la localía en un duelo que puede definir su lugar en la tabla final.
Formaciones de Lanús vs. Riestra, por el Torneo Apertura 2026
Lanús: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mauricio Pellegrino.
Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Sayavedra; Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía, Gabriel Obredor; Angel Stringa y Gonzalo Flores. DT: Guillermo Duró.
Cómo ver en vivo Lanús vs. Deportivo Riestra
El encuentro será transmitido por la señal de ESPN Premium. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play.
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