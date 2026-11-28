Desde qué posición larga Franco Colapinto este domingo en el Gran Premio de Qatar
El oriundo de Pilar logró superar con lo justo el primer corte clasificatorio, pero no pudo mejorar lo suficiente en la segunda tanda para meterse en la lucha por la pole.
El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto finalizó este sábado en el puesto 14° la clasificación del Gran Premio de Qatar, tras quedar eliminado en la Q2 con un tiempo de 1:23.659.
El oriundo de Pilar logró superar con lo justo el primer corte clasificatorio (16° en Q1 con 1:24.274), pero no pudo mejorar lo suficiente en la segunda tanda para meterse en la lucha por la pole position en el Circuito Internacional de Lusail.
Colapinto (14°) marcó 1:23.659 en la Q2, quedando a menos de una décima de su compañero de equipo, Pierre Gasly (12°), quien también quedó eliminado en el segundo corte con un registro de 1:23.568.
Franco Colapinto terminó 16° la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Qatar en la previa a la Qualy
Franco Colapinto terminó este sábado 16° en la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Qatar, última sesión de ensayos disputada en el Circuito Internacional de Lusail.
El piloto argentino de Alpine cerró la tanda en el puesto 16°, tras haber sido 12° en la FP1 y 15° en la FP2 del viernes.
Por su parte, el más rápido fue Kimi Antonelli (Mercedes), quien estuvo escoltado por su compañero de equipo George Russell y Max Verstappen.
Alpine trabajó en poner a punto el monoplaza tras los problemas de frenos delanteros que afectaron a Colapinto en la FP2 y el despiste que había sufrido su compañero Pierre Gasly.
El cronograma del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1
Domingo 29 de noviembre
- Carrera: 13:00.
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