Por su parte, el más rápido fue Kimi Antonelli (Mercedes), quien estuvo escoltado por su compañero de equipo George Russell y Max Verstappen.

Alpine trabajó en poner a punto el monoplaza tras los problemas de frenos delanteros que afectaron a Colapinto en la FP2 y el despiste que había sufrido su compañero Pierre Gasly.

El cronograma del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Domingo 29 de noviembre