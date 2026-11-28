El Gobierno había solicitado medidas cautelares tras las audiencias del 10 y 11 de noviembre para suspender nuevas perforaciones, frenar la instalación de infraestructura y evitar nuevas autorizaciones de explotación en la cuenca Malvinas Norte, a cargo de las empresas Rockhopper y Navitas.

Según informó Cancillería, el arbitraje de fondo en el marco de la Convención del Mar continúa y el Ejecutivo evalúa otras vías legales, legislativas y diplomáticas.