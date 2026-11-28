En ese contexto de máxima exigencia, buena parte de la atención del público argentino y sudamericano estará puesta en lo que pueda hacer el pilarense. Cabe señalar que el piloto argentino llega a territorio qatarí con el envión de su sólida actuación en Estados Unidos, donde redondeó una destacada labor para cruzar la bandera a cuadros en el sexto puesto, y ahora buscará sostener ese nivel competitivo para volver a sumar puntos importantes en la recta final del año.

Así fue el arranque de Colapinto en las prácticas libres del GP de Qatar

Este viernes se realizaron las dos primeras prácticas para el Gran Premio de Qatar que se disputará este domingo, que fueron dominadas por los Mercedes, mientras que el equipo Alpine mostró limitaciones importantes en cuanto a rendimiento de clasificación y de carrera.

Franco Colapinto terminó 12° en la FP1 y 15° en la FP2, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó 10° en la primera sesión y 12° en la segunda, aunque no pudo terminarla porque sufrió un despiste varios minutos antes de su finalización y su auto debió ser retirado de la pista al quedar empantanado sobre la leca.

La mala performance fue reconocida por el argentino, quien al término de ambas sesiones de práctica expresó su disconformidad con el funcionamiento de su monoplaza, situación que se reiteró con el de su compañero francés.

El cronograma del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Sábado 28 de noviembre

Clasificación: de 15 a 16.

Domingo 29 de noviembre