Tras dejar atrás el exigente y vertiginoso paso por Las Vegas, la Fórmula 1 cruza el globo y desembarca en Medio Oriente para afrontar una nueva cita del calendario: el Gran Premio de Qatar. La acción en pista -que tendrá nuevamente a Franco Colapinto ansioso por sumar puntos- se extenderá hasta el domingo 29 en el Circuito Internacional de Lusail, un trazado veloz y técnico que vuelve a ser protagonista en el tramo decisivo del campeonato al albergar la anteúltima fecha de la temporada.