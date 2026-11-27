Franco Colapinto expresó su decepción con las primeras prácticas en Qatar: "No fue un buen día"
Los Alpine, ni el del argentino ni el de Pierre Gasly, se mostraron eficientes durante las primeras prácticas para el Gran Premio de Qatar.
Este viernes se realizaron las dos primeras prácticas para el Gran Premio de Qatar que se disputará el próximo domingo, que fueron dominadas por los Mercedes, mientras que el equipo Alpine mostró limitaciones importantes en cuanto a rendimiento de clasificación y de carrera.
Franco Colapinto terminó 12° en la FP1 y 15° en la FP2, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó 10° en la primera sesión y 12° en la segunda, aunque no pudo terminarla porque sufrió un despiste varios minutos antes de su finalización y su auto debió ser retirado de la pista al quedar empantanado sobre la leca.
La mala performance fue reconocida por el argentino, quien al término de ambas sesiones de práctica expresó su disconformidad con el funcionamiento de su monoplaza, situación que se reiteró con el de su compañero francés.
“La FP1 fue un poco mejor… Para la FP2 hicimos unos cambios, pero fue mal. Tuvimos unos problemas de frenos, después... Mucho quilombo con las banderas rojas. Di muy pocas vueltas. Con low fuel (combustible bajo) no pudimos hacer mucho. En carrera hay mucha degradación. Mucho por entender en la noche”, analizó el piloto nacido en Pilar.
En ese sentido, señaló que “no estamos cómodos con el auto y no se siente bien. Hay que trabajar para intentar mejorar y dar un salto para mañana. Pero no fue particularmente un buen día. Hay que darlo vuelta para mañana”, afirmó.
Luego analizó que “en la defensa estamos bien. Pero hay que intentar ir un poco más rápido porque se va a complicar el domingo. Hay que intentar dar un salto. Creo que con las (gomas) medias fue un poco mejor; las blandas no las pude usar. Hay que intentar entender qué pasó y cuáles fueron los problemas para la qualy. Va a ser importante”, finalizó.
La clasificación completa de la segunda práctica libre de Qatar
El cronograma del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1
Viernes 27 de noviembre
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Práctica Libre 1: de 10.30 a 11.30.
Práctica Libre 2: de 14 a 15.
Sábado 28 de noviembre
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Práctica Libre 3: de 11.30 a 12.30.
Clasificación: de 15 a 16.
Domingo 29 de noviembre
- Carrera: 13:00.
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