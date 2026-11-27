Luego analizó que “en la defensa estamos bien. Pero hay que intentar ir un poco más rápido porque se va a complicar el domingo. Hay que intentar dar un salto. Creo que con las (gomas) medias fue un poco mejor; las blandas no las pude usar. Hay que intentar entender qué pasó y cuáles fueron los problemas para la qualy. Va a ser importante”, finalizó.

La clasificación completa de la segunda práctica libre de Qatar

El cronograma del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Viernes 27 de noviembre

Práctica Libre 1: de 10.30 a 11.30.

Práctica Libre 2: de 14 a 15.

Sábado 28 de noviembre

Práctica Libre 3: de 11.30 a 12.30.

Clasificación: de 15 a 16.

Domingo 29 de noviembre