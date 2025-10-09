Diego Latorre contó por qué se fue del grupo de WhatsApp de exjugadores de Boca

El exfutbolista contó además que tiempo después intentó regresar al chat, aunque la historia terminó igual. “Juan me rescató, les di otra oportunidad para ver si habían cambiado o madurado. Pero en otro partido hice un comentario y otra vez me empezaron a decir de todo. Que me pagaba D’Onofrio, cosas insólitas. Así que me fui de nuevo”, relató entre risas, mientras sus compañeros lo escuchaban divertidos.

Mariano Closs, conductor del programa, opinó que los insultos fueron injustificados: “Ahí tendría que haber una mayoría que marcara que el equivocado era el que insultó”. Oscar Ruggeri, en cambio, fue más duro: “No tenés que aceptar las disculpas. Si te insultaron, que pidan perdón en el grupo”.

Simón, por su parte, reveló otra interna: que el administrador del grupo es Gustavo Neffa, exmediapunta de Boca en los años 90. “Se fue el administrador... era yo”, contó con ironía. Finalmente, Simón invitó a Latorre a un asado con el grupo, aunque “Gambeta” cerró con humor: