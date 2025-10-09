Diego Latorre contó por qué se fue del grupo de WhatsApp de exjugadores de Boca
El ex futbolista reveló que sus comentarios sobre una jugada polémica en la final de Madrid despertaron la furia de sus excompañeros y terminó abandonando el chat.
Diego Latorre, actual analista y comentarista deportivo del canal de cable ESPN, sorprendió con una confesión que reveló una interna desconocida del grupo de WhatsApp que comparte con excompañeros de Boca. O compartía, mejor dicho.
El exdelantero contó que fue blanco de insultos y críticas por parte de sus antiguos colegas luego de una opinión suya sobre una jugada en la recordada final de la Copa Libertadores 2018 entre el Xeneize y River, disputada en Madrid. La polémica se generó cuando “Gambeta” aseguró que el arquero Esteban Andrada le había cometido penal a Lucas Pratto, comentario que desató la furia de varios de los integrantes del grupo.
Durante el pase entre los programas F12 y F90 en ESPN, Latorre relató con humor, pero también con cierta resignación, lo ocurrido. “Yo tenía un grupo con los chicos hasta la final de Boca-River en Madrid”, comenzó diciendo. Juan Simón, panelista y exdefensor del club, interrumpió entre risas: “Se bajó solo...”. Latorre asintió y explicó el motivo: “Estaba en el grupo hasta que dije que Andrada le había hecho penal a Pratto. No sabés cómo me empezaron a insultar. Fue una catarata de mensajes. Me tuve que ir”.
La jugada en cuestión ocurrió cuando Boca ganaba 1-0 con gol de Darío Benedetto y el arquero Andrada chocó con Pratto dentro del área. El árbitro Andrés Cunha no sancionó penal, pero Latorre, fiel a su estilo analítico, fue contundente en su transmisión: “Pareció penal. Sí, lo arrolló”. Esa opinión, años después, todavía genera debate entre los hinchas y ex jugadores del club.
El exfutbolista contó además que tiempo después intentó regresar al chat, aunque la historia terminó igual. “Juan me rescató, les di otra oportunidad para ver si habían cambiado o madurado. Pero en otro partido hice un comentario y otra vez me empezaron a decir de todo. Que me pagaba D’Onofrio, cosas insólitas. Así que me fui de nuevo”, relató entre risas, mientras sus compañeros lo escuchaban divertidos.
Mariano Closs, conductor del programa, opinó que los insultos fueron injustificados: “Ahí tendría que haber una mayoría que marcara que el equivocado era el que insultó”. Oscar Ruggeri, en cambio, fue más duro: “No tenés que aceptar las disculpas. Si te insultaron, que pidan perdón en el grupo”.
Simón, por su parte, reveló otra interna: que el administrador del grupo es Gustavo Neffa, exmediapunta de Boca en los años 90. “Se fue el administrador... era yo”, contó con ironía. Finalmente, Simón invitó a Latorre a un asado con el grupo, aunque “Gambeta” cerró con humor:
