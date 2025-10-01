Orgullo familiar: Lola Latorre logró recibirse de abogada

En la salida de la facultad la esperaban su mamá, su hermano, su pareja y varias amigas que se sumaron a los abrazos y al ritual de bienvenida al título. Entre risas, en uno de los videos Lola destacó que logró recibirse antes que Cinthia Fernández, quien también está cursando la carrera de Abogacía.

Lola y Dieguito Latorre hicieron brillar la noche porteña con el lanzamiento de su marca de ropa

Los hermanos Lola y Dieguito Latorre eligieron Núñez como escenario para presentar su nueva marca, Nepo Baby. La celebración comenzó en Kona Corner, con una cena íntima para un grupo selecto de amigos y amigas, en su mayoría hijos de famosos.

Entre las invitadas destacaron Myla Cambiaso, Delfina García Moritán, Mica Tinelli, y las hermanas Clara y Josefina Sarkany, en un ambiente cargado de charlas, risas y moda.

Al finalizar la cena, la fiesta continuó en Caramelo, una de las discos más trendy de la ciudad. Allí se sumaron Yanina Latorre y Diego Latorre, que no quisieron perderse el debut de sus hijos, así como Lizardo Ponce, que llegó acompañado de su novio. La pista se llenó de energía con el grupo, que disfrutó cada momento con complicidad y alegría.

Durante la velada, tanto Yanina, como Lolita Latorre y Mica Tinelli lucieron prendas de Nepo Baby, mostrando en vivo el estilo de la flamante marca.

Lolita impactó con un crop top combinado con un pantalón de jean de tiro bajo, al más puro estilo Y2K. Sumó un charm como detalle, una campera de cuero abierta y botas altas con punta, completando un look total black que no pasó desapercibido.

