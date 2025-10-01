Orgullo familiar: Lola Latorre logró recibirse de abogada
La hija de Yanina y Diego Latorre expresó su emoción: “La felicidad es total", dijo entre festejos. Los detalles en la nota.
Con una enorme sonrisa y la emoción a flor de piel, Lola Latorre anunció que finalizó la carrera de Abogacía. La joven, hija de Yanina y Diego Latorre, compartió el momento en sus redes sociales y expresó: "La felicidad es total".
El orgullo también se hizo sentir en la familia. La conductora de Sálvese Quien Pueda (América), no pudo contener el entusiasmo: “¡Lola es abogada! ¡Te felicito! Acaba de rendir la última materia. Fue un ocho, ¿no? Hace una hora estoy pariendo muda. ¡Lola es abogada, amor!”.
Durante los festejos, se escucharon más expresiones de cariño de la conductora hacia su hija: “¡Vamos, Lo! ¡Abogada! ¡Te amo, Loli!” y “La felicidad es total. La sensación es hermosa, te amo”, mientras la flamante profesional era bañada en huevos y aderezos, como es costumbre cuando uno se recibe.
En la salida de la facultad la esperaban su mamá, su hermano, su pareja y varias amigas que se sumaron a los abrazos y al ritual de bienvenida al título. Entre risas, en uno de los videos Lola destacó que logró recibirse antes que Cinthia Fernández, quien también está cursando la carrera de Abogacía.
Lola y Dieguito Latorre hicieron brillar la noche porteña con el lanzamiento de su marca de ropa
Los hermanos Lola y Dieguito Latorre eligieron Núñez como escenario para presentar su nueva marca, Nepo Baby. La celebración comenzó en Kona Corner, con una cena íntima para un grupo selecto de amigos y amigas, en su mayoría hijos de famosos.
Entre las invitadas destacaron Myla Cambiaso, Delfina García Moritán, Mica Tinelli, y las hermanas Clara y Josefina Sarkany, en un ambiente cargado de charlas, risas y moda.
Al finalizar la cena, la fiesta continuó en Caramelo, una de las discos más trendy de la ciudad. Allí se sumaron Yanina Latorre y Diego Latorre, que no quisieron perderse el debut de sus hijos, así como Lizardo Ponce, que llegó acompañado de su novio. La pista se llenó de energía con el grupo, que disfrutó cada momento con complicidad y alegría.
Durante la velada, tanto Yanina, como Lolita Latorre y Mica Tinelli lucieron prendas de Nepo Baby, mostrando en vivo el estilo de la flamante marca.
Lolita impactó con un crop top combinado con un pantalón de jean de tiro bajo, al más puro estilo Y2K. Sumó un charm como detalle, una campera de cuero abierta y botas altas con punta, completando un look total black que no pasó desapercibido.
