El gesto de River para Miguel Ángel Russo: flores azules y amarillas en La Bombonera
El Millonario envió una corona con los colores de Boca al velorio del entrenador y realizó un minuto de silencio liderado por Marcelo Gallardo en el entrenamiento.
La rivalidad histórica entre River y Boca quedó momentáneamente a un lado para dar paso a la emoción y el respeto. El fallecimiento de Miguel Ángel Russo, una figura querida en todo el fútbol argentino, generó un homenaje sin precedentes entre los dos clubes más grandes del país.
En las primeras horas del jueves, River sorprendió al enviar una corona de flores con los colores azul y amarillo al velatorio que se realizó en La Bombonera, gesto que fue recibido con gratitud por los hinchas y la dirigencia xeneize. La ofrenda floral, acompañada por una cinta con el mensaje “Club Atlético River Plate”, simbolizó la unión del fútbol argentino ante la pérdida de un hombre que trascendió camisetas.
El minuto de silencio por Russo, encabezado por Marcelo Gallardo
Mientras tanto, en el River Camp, Marcelo Gallardo decidió rendir su propio homenaje. Minutos antes de comenzar la práctica, reunió a todo el plantel en el círculo central. Nadie faltó: cuerpo técnico, empleados, colaboradores y hasta jugadores lesionados como el juvenil Costantini, quien se presentó con muletas tras su reciente lesión ligamentaria.
El minuto de silencio en memoria de Russo se vivió con profundo respeto y culminó con aplausos sostenidos, que reflejaron la admiración del grupo hacia el entrenador fallecido. Algunos futbolistas como Gonzalo “Pity” Martínez, Enzo Pérez y Jeremías Ledesma, quienes fueron dirigidos por Russo, no pudieron contener la emoción.
En las redes sociales, los hinchas de River también se sumaron al homenaje con mensajes de respeto y cariño. En las publicaciones oficiales del club, los comentarios coincidieron en destacar a Russo como una gran persona y un referente de valores humanos dentro del fútbol. Sin lugar a dudas que se trata de una clara muestra de todo lo que generó el entrenador en todos sus años de carrera en el país.
