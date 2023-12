Draymond Green volvió a golpear a un rival y recibió su tercera expulsión del año

Los árbitros revisaron lo sucedido y pitaron flagrante de tipo 2 por lo que Green se fue del campo de juego antes de tiempo. Con esta polémica, el basquetbolista sumó una nueva mancha a su largo historial de acciones muy polémicas y controvertidas, ya que fue expulsado en dos ocasiones esta temporada.

Embed El nuevo escándalo de Draymond Green. Lamentable... pic.twitter.com/2BJ2VxkOir — Ciro Procuna (@cprocuna) December 13, 2023

Por su parte, Nurkic, se manifestó: "¿Qué le pasa? No lo sé. Personalmente creo que este hermano necesita ayuda. Estoy contento que no intentara ahogarme... Pero al mismo tiempo no tenía nada que ver con el baloncesto".

"Yo estoy ahí para intentar jugar al baloncesto y él está ahí golpeando. Creo que lo hemos visto a menudo, pero espero que lo que sea que tenga en su vida vaya a mejor", agregó.