Duras críticas al Pipa Benedetto en Paraguay: "No conoce la Libertadores y se hace el canchero"

Jorge “Chipi” Vera, periodista paraguayo de la emisora ABC Cardinal, no se guardó nada y lanzó una crítica feroz contra el ex Boca: “Pipa Benedetto suspendido mínimo tres partidos por irrespetuoso y cachafaz. No hizo absolutamente nada hasta ahora y ¿quién se cree que es para hacer callar al público? Un público que conoce las Copas Libertadores que él no conoce por quedar como un meme en la final de Madrid”.