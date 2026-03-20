El Chelo Delgado habló de la situación física de Edinson Cavani en Boca y fue contundente: "Necesitamos..."
El director deportivo del Xeneize se refirió a las molestias del delantero y dejó una frase clara sobre lo que espera del uruguayo.
El director deportivo de Boca, Marcelo Delgado, se refirió en las últimas horas a la situación de Edinson Cavani y dejó definiciones que no pasaron desapercibidas.
En medio de las dudas por el estado físico del delantero, Delgado reconoció que el uruguayo viene lidiando con molestias que afectan su continuidad, aunque evitó dar un parte médico detallado. En cambio, apuntó a una mirada más general que combina lo físico con el rendimiento dentro de la cancha. “Necesitamos un poco más de Edinson Cavani en los momentos decisivos”, expresó, en una frase que resume tanto la expectativa como la exigencia que existe en el club.
Las palabras del dirigente llegan en un contexto en el que Cavani no ha logrado sostener regularidad, en parte por problemas físicos que lo obligaron a alternar presencias y ausencias. Esa falta de continuidad impacta directamente en su rendimiento, algo que desde Boca buscan revertir.
En ese sentido, Delgado dejó en claro que el delantero debe enfocarse en ponerse a punto y recuperar su mejor versión, entendiendo que su jerarquía lo ubica como una pieza clave dentro del equipo. Más allá de evitar precisiones médicas, el mensaje fue claro: en Boca esperan más de Cavani, tanto desde lo físico como desde lo futbolístico, especialmente en los partidos importantes.
Así, el dirigente puso sobre la mesa una realidad que ya venía siendo tema entre hinchas y analistas: el desafío del goleador uruguayo pasa por dejar atrás las molestias y volver a ser determinante en los momentos que más lo necesita el equipo.
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