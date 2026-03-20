El Chelo Delgado habló de la situación física de Edinson Cavani en Boca y fue contundente: "Necesitamos..."

En medio de las dudas por el estado físico del delantero, Delgado reconoció que el uruguayo viene lidiando con molestias que afectan su continuidad, aunque evitó dar un parte médico detallado. En cambio, apuntó a una mirada más general que combina lo físico con el rendimiento dentro de la cancha. “Necesitamos un poco más de Edinson Cavani en los momentos decisivos”, expresó, en una frase que resume tanto la expectativa como la exigencia que existe en el club.