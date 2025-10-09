El conmovedor mensaje de Claudio Úbeda en redes tras la muerte de Miguel Ángel Russo
El “Sifón” despidió al histórico entrenador con una sentida publicación donde lo llamó “maestro, amigo y hermano”, y recordó su paso juntos.
Claudio Úbeda, quien fue el ayudante de campo de Miguel Ángel Russo en los últimos años, expresó su profundo dolor tras la muerte del reconocido director técnico. Con un mensaje cargado de emoción, el “Sifón” despidió a quien consideraba no solo un referente profesional, sino también una figura muy cercana en lo personal.
“Maestro, amigo y hermano. Te voy a extrañar mucho. Tu huella es como la gloria eterna. ¡Gracias, gracias, gracias!”, escribió en sus redes sociales, acompañando el texto con varias imágenes junto al entrenador durante sus años compartidos en distintos equipos, el ahora director técnico de Boca.
Úbeda trabajó junto a Russo en etapas claves de su carrera reciente, entre ellas en Boca Juniors, Rosario Central y Al Nassr de Arabia Saudita. Su relación trascendió lo laboral y se transformó en una amistad profunda, forjada a lo largo de años de convivencia en el día a día del fútbol. Por eso, la noticia del fallecimiento de Russo, quien murió este miércoles por la tarde luego de una larga lucha contra el cáncer, lo golpeó especialmente.
El exdefensor de Racing publicó su mensaje apenas se confirmó la noticia, en medio de una avalancha de homenajes de jugadores, entrenadores y clubes de todo el mundo que quisieron despedir a Russo. En las fotos que compartió, se los ve a ambos sonrientes en distintas etapas de sus carreras, reflejo de una sociedad futbolística basada en la confianza mutua, la disciplina y la pasión por el juego.
El mensaje de Úbeda fue uno de los más sentidos de las últimas horas. A diferencia de las declaraciones institucionales o los mensajes protocolares, sus palabras surgieron desde lo más íntimo. “Tu huella es como la gloria eterna”, escribió, en una frase que sintetiza el legado de Russo: un técnico admirado por su conocimiento, su templanza y su calidad humana.
En las redes, cientos de usuarios respondieron al posteo del “Sifón” con mensajes de apoyo y agradecimiento al ex ayudante por sus palabras. Muchos de ellos coincidieron en que su despedida refleja el cariño y respeto que el ambiente del fútbol le tuvo siempre a Russo, un hombre que supo dejar una marca imborrable tanto dentro como fuera de la cancha.
