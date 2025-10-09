El conmovedor mensaje de Claudio Úbeda en redes tras la muerte de Miguel Ángel Russo

russo ubeda 2

El mensaje de Úbeda fue uno de los más sentidos de las últimas horas. A diferencia de las declaraciones institucionales o los mensajes protocolares, sus palabras surgieron desde lo más íntimo. “Tu huella es como la gloria eterna”, escribió, en una frase que sintetiza el legado de Russo: un técnico admirado por su conocimiento, su templanza y su calidad humana.

En las redes, cientos de usuarios respondieron al posteo del “Sifón” con mensajes de apoyo y agradecimiento al ex ayudante por sus palabras. Muchos de ellos coincidieron en que su despedida refleja el cariño y respeto que el ambiente del fútbol le tuvo siempre a Russo, un hombre que supo dejar una marca imborrable tanto dentro como fuera de la cancha.