Boca y otra prueba clave: Úbeda define el equipo sin Paredes y con Cavani listo para volver
Mientras Miguel Ángel Russo atraviesa un delicado momento de salud, su ayudante continúa al frente del plantel y perfila los once para enfrentar a Barracas Central.
Claudio Úbeda seguirá al mando de Boca en un contexto especial. Con Miguel Ángel Russo todavía enfocado en su recuperación, el entrenador interino afrontará un nuevo desafío importante: el duelo ante Barracas Central por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El Xeneize llega con la moral alta tras la contundente goleada por 5-0 a Newell’s, resultado que lo dejó en lo más alto de su zona y en plena pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Sin embargo, el panorama futbolístico no está exento de desafíos: Leandro Paredes, figura y capitán del equipo, fue convocado por Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina ante Venezuela y Puerto Rico, y su ausencia obliga a Úbeda a mover piezas en el mediocampo. Todo indica que el elegido para ocupar su lugar será Ander Herrera, el experimentado volante español que sumó buenos minutos en los últimos encuentros.
Su regreso ante Defensa y Justicia, donde provocó el penal del empate, y su participación activa frente a la Lepra convencieron al cuerpo técnico de darle la titularidad. Herrera no solo aporta jerarquía y experiencia internacional, sino que también encaja en la idea de juego que Russo dejó establecida y que Úbeda mantuvo en este ciclo.
Su capacidad para ordenar al equipo y su buena distribución lo posicionan como el reemplazo natural de Paredes. Detrás suyo aparece Williams Alarcón, el chileno que suele ingresar como primera opción desde el banco y que podría tener minutos dependiendo del desarrollo del encuentro, ya que Milton Delgado se encuentra disputando el Mundial Sub-20 con la Selección Argentina.
Semana clave para Edinson Cavani: podría volver a ser titular en Boca
La otra gran noticia pasa por Edinson Cavani. Tras recuperarse de una nueva molestia muscular, el delantero uruguayo volvió a estar entre los convocados ante Newell’s, aunque no ingresó para evitar riesgos. Esta semana trabajó a la par de sus compañeros y todo indica que podría volver a la titularidad.
Si eso ocurre, el apuntado a dejar su lugar sería Milton Giménez, autor de un doblete el último domingo pero con menos adaptabilidad para compartir el ataque con Miguel Merentiel, una dupla que Úbeda valora especialmente.
Con el regreso del goleador uruguayo, la consolidación del volante español y la conducción del "Sifón", el club de la Ribera buscará sostener su buen momento y afianzarse en la cima. El contexto institucional y humano le otorga al partido ante Barracas un condimento adicional: el deseo de todo el plantel de dedicarle una nueva victoria a "Miguelo", símbolo de un equipo que sigue de pie pese a las dificultades.
