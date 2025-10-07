Boca y otra prueba clave: Úbeda define el equipo sin Paredes y con Cavani listo para volver

cavani x alarcon boca

Semana clave para Edinson Cavani: podría volver a ser titular en Boca

La otra gran noticia pasa por Edinson Cavani. Tras recuperarse de una nueva molestia muscular, el delantero uruguayo volvió a estar entre los convocados ante Newell’s, aunque no ingresó para evitar riesgos. Esta semana trabajó a la par de sus compañeros y todo indica que podría volver a la titularidad.

Si eso ocurre, el apuntado a dejar su lugar sería Milton Giménez, autor de un doblete el último domingo pero con menos adaptabilidad para compartir el ataque con Miguel Merentiel, una dupla que Úbeda valora especialmente.

Con el regreso del goleador uruguayo, la consolidación del volante español y la conducción del "Sifón", el club de la Ribera buscará sostener su buen momento y afianzarse en la cima. El contexto institucional y humano le otorga al partido ante Barracas un condimento adicional: el deseo de todo el plantel de dedicarle una nueva victoria a "Miguelo", símbolo de un equipo que sigue de pie pese a las dificultades.