El descargo de Juan Sebastián Verón tras las críticas por su acuerdo con Foster Gillet

Además, rechazó las acusaciones sobre supuestos intereses personales, dejando en claro que su única motivación es el bienestar de Estudiantes: “Siempre buscaron cuál era mi negocio acá, pero nunca pudieron encontrarme nada”.

image.png

El histórico capitán del Pincharrata también abordó las críticas personales que ha recibido a lo largo de su carrera como dirigente, admitiendo que, aunque algunas descripciones sobre su carácter pueden ser ciertas, han sido necesarias para liderar el club. “Me dijeron que era un Nazi, mal arriado, carácter jodido... algunas cosas son verdad porque para llevar adelante un club se necesita de carácter y decisión”, explicó.

En relación al acuerdo con Foster Gillett, La Brujita lo definió como una oportunidad única para el crecimiento institucional: “Foster nos viene a dar ese salto que necesitamos. Estamos en la misma sintonía y pensamos el mismo proyecto de club”, señaló.

foster gillett 2.jpg

También enfatizó que este vínculo no implica beneficios económicos personales y que su aprobación estará en manos de los socios. “No es a beneficio propio, no me significa nada desde lo monetario, no es mi socio y tampoco es un capricho. Es por Estudiantes y su futuro”, detalló.

Sin embargo, expresó su descontento con ciertos sectores del club que, según él, no han valorado su compromiso: “Siempre fui de frente y cuidé al club, a mis compañeros de Comisión Directiva y a los empleados. Hoy siento que no me cuidan y me faltan el respeto... es la vida”, concluyó.

El vínculo con Gillett todavía deberá ser aprobado por los socios en una asamblea, lo que definirá el futuro de este proyecto. Entretanto, Verón sigue enfrentando las críticas con firmeza, decidido a defender su visión para el club.