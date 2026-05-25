Tragedia en Panamericana: un nene de 9 años cayó por una pendiente en bicicleta y murió atropellado

La causa quedó en manos de la UFI de turno de Pilar, bajo la carátula de "homicidio culposo". El conductor fue imputado y quedó a disposición de la Justicia.

El episodio generó conmoción entre vecinos de la zona, que se acercaron al lugar. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho y recolectan testimonios para reconstruir la secuencia.

Tragedia en San Vicente: cinco personas perdieron la vida, dos eran menores

Un desgarrador siniestro vial enlutó a la provincia de Buenos Aires este sábado, dejando un saldo de cinco víctimas fatales, entre las cuales se encuentran dos menores de edad. El trágico episodio ocurrió sobre la Ruta Provincial 6, a la altura de la localidad bonaerense de San Vicente, luego de que un auto fuera embestido fuertemente por la parte trasera por una camioneta de alta gama. El conductor de este último vehículo fue arrestado en el acto por las autoridades policiales.

El brutal impacto se produjo exactamente a la altura del kilómetro 53 de la ruta mencionada, sobre los carriles ascendentes que van en sentido hacia la comunidad de Cañuelas. En ese tramo del asfalto, y bajo circunstancias que los peritos judiciales se encuentran investigando para determinar con precisión, una camioneta Volkswagen Amarok de color gris terminó colisionando por alcance contra un Peugeot 207 blanco que avanzaba en la misma dirección. El rodado mayor era piloteado por un joven estudiante de nivel universitario, de 28 años de edad, identificado bajo el nombre de Leandro Panetta y con domicilio radicado en el partido de Quilmes.

A raíz de la tremenda violencia de la colisión, las cinco personas que se trasladaban en el coche compacto murieron prácticamente de forma instantánea en el mismo sitio del choque, sin que los equipos de emergencia pudieran hacer algo para salvarlas.

Los voceros de la fuerza policial comunicaron que los fallecidos fueron identificados formalmente como Serafina Benítez Cabañas, una mujer de 31 años domiciliada en Guernica que se encontraba al volante del Peugeot, y Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años. El grupo de víctimas se completa con un hombre de edad adulta que todavía no ha podido ser reconocido por los investigadores y dos chicos menores de edad, cuyas identidades se mantienen bajo reserva por cuestiones legales.

Al enterarse de la gravedad de la situación, se desplazaron con urgencia hacia la zona del desastre diversas unidades sanitarias de alta complejidad, junto con operacionales del Comando de Patrullas y agentes de la Comisaría San Vicente 1ra. Al arribar, los médicos y uniformados corroboraron que todos los pasajeros del rodado de menor porte se encontraban sin signos vitales.

Ante este panorama, la doctora Castro, responsable de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 1 Descentralizada de San Vicente, tomó cartas en el asunto y ordenó la inmediata detención preventiva del muchacho que manejaba la Amarok. El imputado fue derivado a un centro médico de la zona con custodia de los efectivos para recibir las curaciones pertinentes y quedar sujeto a los exámenes médicos y periciales correspondientes.

La causa judicial quedó caratulada de manera preliminar bajo la figura de "homicidio culposo", de acuerdo a lo que se detalló en el escrito oficial que llevó la firma del Comisario Mayor Héctor Quaini, quien se desempeña como Jefe de la Zona Vial I de La Plata del Departamento de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires.