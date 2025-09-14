El emotivo abrazo entre Ángel Di María y Leandro Paredes antes de Rosario Central vs. Boca
Los campeones del mundo se reencontraron en la previa del partido y compartieron un emotivo momento que se viralizó en las redes sociales.
El partido entre Rosario Central y Boca por la octava fecha del Torneo Clausura dejó una imagen especial en la previa: el abrazo entre Ángel Di María y Leandro Paredes, compañeros durante muchos años en la Selección Argentina y con un vínculo de amistad forjado en el PSG y fuera de las canchas.
Ambos futbolistas compartieron vestuario en el Paris Saint-Germain y en la Albiceleste, donde forjaron una amistad que también involucra a sus familias, unidas desde hace años. El reencuentro en el fútbol argentino, donde hoy ambos son figuras destacadas, dejó la postal del afectuoso abrazo antes de que rodara la pelota en el Gigante de Arroyito en uno de los partidos más atrapantes de la jornada sin lugar a dudas.
Di María, referente histórico de la Albiceleste y símbolo de Rosario Central, y Paredes, hombre clave en la renovación del seleccionado y pieza fundamental del mediocampo de Boca, atraviesan un gran presente futbolístico. El gesto entre ambos fue una muestra del respeto y la unión que persiste entre los campeones del mundo.
Formaciones del duelo entre Rosario Central y Boca
- Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz o Gaspar Duarte; y Alejo Veliz.
- Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.
Rosario Central vs. Boca: datos del partido por la fecha ocho del Torneo Clausura
- Hora: 17.30
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Facundo Tello
- Estadio: Gigante de Arroyito
