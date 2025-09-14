El emotivo abrazo entre Ángel Di María y Leandro Paredes antes de Rosario Central vs. Boca

Ambos futbolistas compartieron vestuario en el Paris Saint-Germain y en la Albiceleste, donde forjaron una amistad que también involucra a sus familias, unidas desde hace años. El reencuentro en el fútbol argentino, donde hoy ambos son figuras destacadas, dejó la postal del afectuoso abrazo antes de que rodara la pelota en el Gigante de Arroyito en uno de los partidos más atrapantes de la jornada sin lugar a dudas.