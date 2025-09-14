Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. Boca
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Rosario Central vs. Boca por el Torneo Clausura 2025.
Este domingo 14 de septiembre, a las 17:30, la atención futbolística se centrará en el Gigante de Arroyito, donde Rosario Central y Boca Juniors se enfrentarán por la octava fecha del Torneo Clausura Betano. El encuentro, que será dirigido por el árbitro Facundo Tello, se transmitirá en vivo por TNT Sports Premium.
Rosario Central, bajo la dirección de Ariel Holan, busca mantener su excelente racha. El "Canalla" viene de una victoria crucial en el clásico contra Newell's, con un golazo de Ángel Di María, y se mantiene invicto en el torneo. Su último partido contra Sarmiento fue suspendido por la lluvia, por lo que el equipo deberá buscar el triunfo en los 45 minutos restantes que se jugarán en el futuro.
Por otro lado, Boca Juniors llega en un momento de notable recuperación. El equipo de Miguel Ángel Russo rompió una racha de 12 partidos sin victorias y ahora acumula tres triunfos consecutivos, lo que le ha permitido volver a la pelea por el campeonato y afianzarse en los puestos de clasificación a la Copa Libertadores en la tabla anual.
Un dato importante es que, a pesar de que el director técnico de Boca se reincorporó a los entrenamientos el jueves tras una internación por problemas de salud, su presencia en el banco de suplentes en Rosario aún no está confirmada.
Formaciones del duelo entre Rosario Central y Boca
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz o Gaspar Duarte; y Alejo Veliz.
Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.
La terna arbitral de Rosario Central vs. Boca
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina
- VAR: Lucas Ariel Novelli
- Asistente VAR: Juan Del Fueyo
Cómo ver en vivo Rosario Central vs. Boca
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
