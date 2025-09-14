Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. Boca

Rosario Central, bajo la dirección de Ariel Holan, busca mantener su excelente racha. El "Canalla" viene de una victoria crucial en el clásico contra Newell's, con un golazo de Ángel Di María, y se mantiene invicto en el torneo. Su último partido contra Sarmiento fue suspendido por la lluvia, por lo que el equipo deberá buscar el triunfo en los 45 minutos restantes que se jugarán en el futuro.