En medio de los rumores con Evangelina Anderson, Leandro Paredes fue a ver "Rocky": quién lo acompañó
Tras ser vinculado a la modelo, el jugador de Boca Juniors y de la Selección Argentina asistió al Teatro Lola Membrives.
En medio de la vorágine mediática y los rumores que lo vincularon sentimentalmente con Evangelina Anderson, Leandro Paredes decidió tomarse un respiro y disfrutar de una salida teatral. El mediocampista de Boca Juniors y campeón del mundo eligió ir a ver a Nico Vázquez en Rocky, la obra que se presenta en el Teatro Lola Membrives, y su presencia no pasó desapercibida.
Durante la noche del 11 de septiembre, el elenco y el propio Vázquez recibieron la visita de un nuevo integrante de La Scaloneta y campeón del mundo, un hecho que se suma a la sorpresa que días atrás generó la presencia de Lionel Messi en el mismo Teatro Lola Membrives durante su estadía en la Argentina por las Eliminatorias 2026.
Al concluir la función, Nicolás invitó al actual mediocampista de Boca Juniors a subir al escenario, donde el público lo ovacionó con entusiasmo. Allí, el jugador no dudó en confesar su fanatismo por la historia del famoso boxeador y reveló que "en una Copa América miramos todas las películas", frase que desató la risa y complicidad de los presentes.
El volante también estuvo acompañado por su esposa, Camila Galante, quien prefirió permanecer en su butaca durante la ovación, pero más tarde se sumó detrás del telón a la sesión de fotos junto al elenco de la obra.
Horas después, Paredes compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes junto a Vázquez, su pareja y los actores que forman parte del espectáculo. Para completar la publicación, eligió un mensaje cargado de afecto: "Hermosa noche de teatro con amigos y familia", acompañado por la canción "La Familia" del colombiano J Balvin, en una clara muestra de cercanía y celebración íntima.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario