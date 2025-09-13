En medio de los rumores con Evangelina Anderson, Leandro Paredes fue a ver "Rocky": quién lo acompañó

Durante la noche del 11 de septiembre, el elenco y el propio Vázquez recibieron la visita de un nuevo integrante de La Scaloneta y campeón del mundo, un hecho que se suma a la sorpresa que días atrás generó la presencia de Lionel Messi en el mismo Teatro Lola Membrives durante su estadía en la Argentina por las Eliminatorias 2026.