Polémica: filtraron un video de Evangelina Anderson y un futbolista

El futbolista mencionado sería Juan José Purata, defensor del club Tigres de México, quien además ha sido convocado en varias oportunidades a la selección nacional de ese país.

Mientras emitían las imágenes en el programa, Ochoa detalló: "Lo que me cuentan es que Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas, y que se paseaba por todos lados. En un momento se dieron de la mano y se fueron juntos en una Jeep colorada. También existieron caricias, mimos".

Por último, el periodista contó que consultó a colegas en México para corroborar la información y añadió: "En un momento existió un run run entre este futbolista y ella".

Yanina Latorre reveló con qué jugador de la Selección Evangelina Anderson estaría viviendo un romance

La modelo salió a responder a las versiones que lanzó Yanina Latorre.

La mediática Yanina Latorre encendió la polémica al asegurar públicamente que Evangelina Anderson estaría vinculada sentimentalmente con un famoso que está en pareja. Sus dichos provocaron revuelo en el mundo del espectáculo y abrieron la puerta a todo tipo de especulaciones sobre la vida privada de la modelo.

Al trascender la noticia, la propia Evangelina decidió expresarse y, en una comunicación, negó tajantemente los rumores. Con palabras firmes, remarcó que no entiende de dónde surgen estas versiones y explicó que en este momento ni siquiera se encuentra en la Argentina, ya que está disfrutando de unos días de descanso. En su descargo, la actriz y conductora no dudó en señalar: "¡Dios mío, qué mal está la gente! ¡Justo yo! Estoy con mi familia de vacaciones, estoy sola y es mentira lo que se dice. No sé bien qué dijo, pero estoy soltera".

Por su parte, Latorre fue detallando lo que ella misma definió como "una investigación personal" sobre la vida privada de la modelo. En esa línea, sostuvo: "Yo quería averiguar un dato. Estoy atrás de la hoja de ruta de su vida sexual. Tiene algo groso. No me animo a contarlo. Le pregunté a Ángel para que me ayude a chequear y me dijo ‘no me habla’. No hay prolijidad en esa nueva relación que inició después de separarse, porque el otro estaría en pareja. No haces las cosas bien cuando te quejas de que te lo hacen a vos".

La panelista también dio más detalles sobre cómo sería ese presunto vínculo: "Él habla demasiado. Llega todo. Ella es más recatada. Mucha gente hablando. A los 2 famosos los presentó un amigo en común. De hecho, los encuentros son en el departamento del amigo. El romance (que podría ser el escándalo del año) estaría medio frenadito. Ella está soltera. Él no. Pero parece que ahora se enloqueció con otra, y dejó en stand by a la famosa", expresó.

La historia sumó un capítulo extra cuando Latorre aseguró contar con pruebas: "Esto lo sé hace un tiempo. Tengo todo, sé cómo se conocieron, dónde, dónde se encontraban, digo 'encontraban' porque él esta semana anduvo visitando a una chica de otra nacionalidad en otro lado", lanzó. Y agregó: "No sé si es un chongo, creo que ella un poco se enganchó. Él boquea mucho y habla. Me animé a contar esto, porque dos personas, mientras estaba al aire, me escribieron".

Incluso, la panelista no dudó en criticar la actitud de Anderson: "A mí lo que no me gusta es que Evangelina Anderson se hace la llorona por sus hijos y se termina engrampando a alguien que tiene pibes", disparó en plena transmisión, alimentando la controversia.

En medio de todo este revuelo, surgió la gran pregunta: ¿quién es el hombre señalado? Según pudo saber PrimiciasYa, se trataría de nada menos que Leandro Paredes, actual jugador de la Selección Argentina, quien en marzo de este año fue padre por tercera vez junto a su esposa Camila Galante, con la llegada de su hijo Lautaro. La pareja ya tenía a Victoria y Giovanni. Sin embargo, pese a la magnitud de la versión, Evangelina Anderson sigue desmintiendo con firmeza cualquier tipo de relación.