El emotivo homenaje a Maradona y Pelé que prepara la FIFA para la apertura del Mundial 2026

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Tres ceremonias para un Mundial histórico

La apertura en México será solo una parte de los festejos organizados para esta Copa del Mundo. Debido al carácter trinacional del torneo, Canadá y Estados Unidos también tendrán sus propias ceremonias inaugurales. El viernes 12 de junio, en Toronto, se realizará un espectáculo musical encabezado por Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara, con una propuesta centrada en la diversidad cultural canadiense.

Más tarde, en Los Ángeles, el SoFi Stadium albergará una celebración con figuras internacionales como Katy Perry, Future, Anitta, LISA y Tyla. La puesta en escena estará enfocada en la innovación tecnológica, los efectos visuales y el entretenimiento.

La Copa del Mundo se pondrá en marcha este jueves con México vs. Sudáfrica desde las 16:00 en el Estadio Azteca. Más tarde, la primera jornada continuará con el encuentro entre Corea del Sur y República Checa, programado para las 23:00 en Guadalajara.