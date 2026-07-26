Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estudiantes vs. Independiente por el Torneo Clausura

En la vereda de enfrente, el Rojo pone en marcha una nueva ilusión con la meta entre ceja y ceja de pelear arriba y cortar una racha de 24 años sin festejos en el ámbito local. Para encarar este torneo, la directiva le cumplió a Gustavo Quinteros con dos incorporaciones de jerarquía: el regreso de Maximiliano Meza luego de su etapa en River y la reciente llegada del arquero uruguayo Santiago Mele para adueñarse de la valla de Avellaneda.