Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estudiantes vs. Independiente por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes vs. Independiente por el Torneo Clausura.
Este domingo desde las 17:15, el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi será el escenario de uno de los choques más prometedores de la fecha inicial del Torneo Clausura 2026: Estudiantes de La Plata e Independiente pondrán primera en el nuevo certamen, que arrancó este jueves.
El Pincha llega al debut tras un parate inesperado. Su cruce del pasado martes frente a Independiente Rivadavia por la Supercopa 2026 —que mide a los reyes del Trofeo de Campeones y la Copa Argentina— debió reprogramarse preventivamente debido a los festejos populares por la consagración de la Selección Argentina en la final del Mundial.
Con la mirada firme en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Universidad Católica (programados para mediados de agosto), el equipo albirrojo apunta a repetir la gran producción que firmó en la fase inicial del Apertura, donde comandó la Zona A, buscando sepultar el duro golpe de haber caído ante Racing en su propia cancha en octavos de final.
En la vereda de enfrente, el Rojo pone en marcha una nueva ilusión con la meta entre ceja y ceja de pelear arriba y cortar una racha de 24 años sin festejos en el ámbito local. Para encarar este torneo, la directiva le cumplió a Gustavo Quinteros con dos incorporaciones de jerarquía: el regreso de Maximiliano Meza luego de su etapa en River y la reciente llegada del arquero uruguayo Santiago Mele para adueñarse de la valla de Avellaneda.
Formaciones de Estudiantes de La Plata vs. Independiente
Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez o Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias o Leo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Independiente
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario