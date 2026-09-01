El futuro de Messi tras retirarse de la Selección: el final con Inter Miami y sus nuevos proyectos

La confirmación del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina marcó el cierre de la etapa más gloriosa en la historia del combinado nacional. Sin embargo, el astro rosarino dejó en claro que le queda hilo en el carretel dentro de las canchas. A sus 39 años, mantiene una vigencia en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), donde viene de brillar con un póker de cuatro goles en un solo partido para sostenerse en lo más alto de la tabla de artilleros.