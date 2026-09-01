El futuro de Messi tras retirarse de la Selección: el final con Inter Miami y sus nuevos proyectos
Luego de confirmar su adiós a la Albiceleste, el 10 sigue marcando la diferencia en Estados Unidos. Cuál es la fecha límite de su contrato y la función ejecutiva que proyecta en el fútbol.
La confirmación del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina marcó el cierre de la etapa más gloriosa en la historia del combinado nacional. Sin embargo, el astro rosarino dejó en claro que le queda hilo en el carretel dentro de las canchas. A sus 39 años, mantiene una vigencia en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), donde viene de brillar con un póker de cuatro goles en un solo partido para sostenerse en lo más alto de la tabla de artilleros.
El nuevo escenario plantea interrogantes sobre los próximos pasos de la Pulga en el ámbito de clubes. El vínculo que une al 10 con Las Garzas está firmado hasta finales de 2028, un período en el que buscará competir en la MLS y conquistar la ansiada Concachampions, uno de los pocos trofeos que le resta sumar al escudo de la franquicia de Florida.
Inter Miami, Cornellà y Leones FC: el contrato de Messi y su rol como empresario
No obstante, el acuerdo contractual entre el ídolo argentino y el equipo estadounidense no se limita únicamente al desempeño dentro del campo de juego. La dirigencia del Inter Miami contempla una cláusula abierta para que el rosarino decida con total libertad el momento exacto en el que prefiera colgar los botines. Una vez dada esa pauta final, la idea principal es que continúe ligado al proyecto desde una función ejecutiva o institucional dentro de la estructura general de la franquicia.
En paralelo a sus compromisos deportivos, Messi ya comenzó a gestar su faceta directiva y empresarial lejos del vestuario. Este año dio un paso firme en España al adquirir la Unión Esportiva Cornellà, institución que compite en la Tercera Federación, con el objetivo de potenciar sus divisiones formativas y liderar su desarrollo futbolístico.
A este emprendimiento europeo se le añaden la iniciativa familiar de Leones FC y la sociedad estratégica LSM junto a su amigo Luis Suárez en Uruguay. Aunque la historia con la camiseta celeste y blanca llegó a su fin, el rosarino mantendrá una presencia activa e influyente en el deporte continental y europeo durante los próximos años.
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