Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina: "Me vacié"
A un mes y medio de la final del Mundial, Lionel Messi sacudió al mundo del deporte y comunicó su retiro definitivo de la Selección Argentina.
El astro del fútbol mundial, Lionel Messi, confirmó la noticia que ningún argentino quería escuchar. A través de una emotiva y extensa carta publicada en sus redes sociales, el histórico capitán anunció su retiro definitivo de la Selección Argentina, cerrando un ciclo dorado de 20 años defendiendo la camiseta albiceleste.
Por qué se retiró Lionel Messi
La noticia llega a casi un mes y medio de la gran final del Mundial 2026, donde el conjunto nacional cayó por 1-0 ante España. En su extenso descargo, el ídolo rosarino reconoció que "fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento".
Durante la reciente Copa del Mundo, el capitán había dejado varias señales sobre el final de su ciclo. Sus lágrimas tras el agónico triunfo ante Egipto en octavos y su profunda emoción al observar a los hinchas luego de la derrota decisiva marcaban el desgaste de un torneo donde compitió mermado desde lo físico. "Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", había expresado recientemente.
IMPORTANTE: La provocadora crítica de Álvaro Morales tras el retiro de Lionel Messi: "Quedó a deber"
El factor familiar que lo alejó de la Selección Argentina
Más allá de lo estrictamente deportivo, el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, el pasado 8 de agosto, terminó por inclinar la balanza. En su publicación, el Diez confesó que la carta original la había redactado el 21 de julio, apenas 48 horas después del partido contra el combinado español, pero que el reciente duelo familiar lo terminó de convencer.
"Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste", había revelado el capitán semanas atrás al despedir a su papá, lamentando que por su delicado estado de salud no pudo viajar a Estados Unidos para acompañarlo en la competencia.
LEÉ TAMBIÉN: Sandra Pettovello firmó el Decreto 824/2026 y hay Bono Extraordinario de Anses para madres de 7 hijos o más
La carta completa del retiro de Lionel Messi
En su misiva final, el máximo goleador histórico de la Albiceleste le dedicó palabras de profundo agradecimiento a su familia, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a los millones de fanáticos que lo respaldaron durante dos décadas de trayectoria.
A continuación, el mensaje íntegro publicado por el capitán:
"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…
Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.
Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.
Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).
Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil.
Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.
Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!
Gracias Dios por hacerme argentino.
¡Vamos Argentina!
*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes."
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario