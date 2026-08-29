Otra noche inolvidable: póker de Lionel Messi en la goleada 7-1 de Inter Miami ante Montreal

Con estas conquistas, Messi alcanzó su festejo número 927 en el profesionalismo y es la vez cuarta que anota un doblete de tiro libre en su carrera: lo hizo frente al Sevilla en la Supercopa de Europa de 2015, por la Liga de España ante el Espanyol en 2018 y el Celta de Vigo en 2019.

Además, con el doblete de tiro libre, el rosarino quedó a dos tantos del máximo goleador histórico por esa vía.

Los goles de Lionel Messi en Inter Miami ante Montreal

Messi, de tiro libre para Inter Miami ante Montreal. pic.twitter.com/UWni3PmwDo — minutouno (@minutounocom) August 30, 2026



Messi entre tres y otro golazo en Inter Miamipic.twitter.com/krID2DEhUm — minutouno (@minutounocom) August 30, 2026

Messi x 3



Con sutileza, el triplete del capitánpic.twitter.com/cSlMrm99Am — minutouno (@minutounocom) August 30, 2026

Póker para Messi con un golazo espectacular de tiro libre.pic.twitter.com/nmh3DQl3w5 — minutouno (@minutounocom) August 30, 2026

Las estadísticas de Lionel Messi en Inter Miami ante Montreal

El astro recibió una clasificación de 10 puntos en la plataforma Sofascore, que registró que el rosarino sumó, además del póker de goles y la asistencia, 3 ocasiones claras creadas, 6 pases clave, un regate completado, un duelo ganado y 90% de pases precisos en los 90 minutos que estuvo en cancha..