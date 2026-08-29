Otra noche inolvidable: póker de Lionel Messi en la goleada 7-1 de Inter Miami ante Montreal
El astro argentino brilló con luz propia en una nueva fecha de la MLS. Con cuatro tantos y una asistencia, lideró la aplastante victoria de su equipo.
Lionel Messi continúa agigantando su leyenda en el fútbol de los Estados Unidos. Este fin de semana, el capitán de la Selección Argentina firmó una actuación descomunal al despacharse con cuatro goles en el contundente triunfo por 7-1 de Inter Miami frente a Montreal por la MLS.
El recital futbolístico del rosarino tuvo de todo y comenzó a gestarse en la primera mitad. Primero, sobre los primeros tramos del encuentro, marcó el 2-1 parcial mediante un tiro libre donde se benefició de una floja reacción del arquero rival.
Minutos más tarde, deleitó a todo el estadio con una conquista brillante para el 3-1, dejando en el camino a tres defensores a puro talento antes de definir con su pierna derecha.
Ya en el complemento, la fiesta continuó: amplió la cuenta al 5-1 picando suavemente el balón por encima del guardameta tras recibir una gran asistencia de Rodrigo De Paul, y cerró la goleada 7-1 en el tiempo agregado con un soberbio tiro libre directo al ángulo superior.
Como si fuera poco, el "10" también aportó una habilitación para el gol de su amigo y compañero Luis Suárez, redondeando una noche perfecta.
Con estas conquistas, Messi alcanzó su festejo número 927 en el profesionalismo y es la vez cuarta que anota un doblete de tiro libre en su carrera: lo hizo frente al Sevilla en la Supercopa de Europa de 2015, por la Liga de España ante el Espanyol en 2018 y el Celta de Vigo en 2019.
Además, con el doblete de tiro libre, el rosarino quedó a dos tantos del máximo goleador histórico por esa vía.
Los goles de Lionel Messi en Inter Miami ante Montreal
Las estadísticas de Lionel Messi en Inter Miami ante Montreal
El astro recibió una clasificación de 10 puntos en la plataforma Sofascore, que registró que el rosarino sumó, además del póker de goles y la asistencia, 3 ocasiones claras creadas, 6 pases clave, un regate completado, un duelo ganado y 90% de pases precisos en los 90 minutos que estuvo en cancha..
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