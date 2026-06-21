El minuto a minuto de Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026: goles y resultado en vivo

Live Blog Post

Cómo llegan Nueva Zelanda y Egipto

Egipto llega con la ambición de aprovechar su jerarquía individual y el liderazgo de Mohamed Salah, en un equipo que se mostró sólido en defensa en el debut ante Bélgica.

Nueva Zelanda, en tanto, se presenta como un rival incómodo, físico y disciplinado, capaz de competir de igual a igual en cualquier escenario. Bajo la conducción de Darren Bazeley, los oceánicos apuestan a la intensidad, el juego directo y la presión alta como principales armas para sorprender en el grupo.

El seleccionado africano fue el primer país de su continente en disputar una Copa del Mundo en 1934 y logró su mejor actuación en esa misma edición al alcanzar los octavos de final. Luego tuvo participaciones esporádicas en 1990 y 2018, sin poder superar la fase de grupos, aunque manteniéndose como una selección de fuste en el contexto africano.