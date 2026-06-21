MinutoUno

EN VIVOCopa del Mundo

El minuto a minuto de Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026: goles y resultado en vivo

El minuto a minuto de Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026: goles y resultado en vivo

El minuto a minuto de Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026: goles y resultado en vivo
MinutoUno
Deportes
Nueva Zelanda
Mundial 2026

Luego del empate en el debut, ambas selecciones buscan acomodarse en el Grupo G. Descubrí todos los detalles en la nota.

Compartí en redes:

EN VIVO

Nueva Zelanda y Egipto chocan este domingo en el último turno, en el BC Place de Vancouver, desde las 22:00 (hora de Argentina), en un duelo clave del Grupo G del Mundial 2026.

Con ambos equipos igualados en puntos tras la primera jornada, el partido, que será televisado por DSports, Telefe y TyC Sports, aparece como una oportunidad decisiva para empezar a encaminar la clasificación a la siguiente ronda.

Embed

Minuto a minuto de Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026

Live Blog Post

Gana Nueva Zelanda

Surman pone el 1-0 ante Egipto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2068868450315817278&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Cómo llegan Nueva Zelanda y Egipto

Egipto llega con la ambición de aprovechar su jerarquía individual y el liderazgo de Mohamed Salah, en un equipo que se mostró sólido en defensa en el debut ante Bélgica.

Nueva Zelanda, en tanto, se presenta como un rival incómodo, físico y disciplinado, capaz de competir de igual a igual en cualquier escenario. Bajo la conducción de Darren Bazeley, los oceánicos apuestan a la intensidad, el juego directo y la presión alta como principales armas para sorprender en el grupo.

El seleccionado africano fue el primer país de su continente en disputar una Copa del Mundo en 1934 y logró su mejor actuación en esa misma edición al alcanzar los octavos de final. Luego tuvo participaciones esporádicas en 1990 y 2018, sin poder superar la fase de grupos, aunque manteniéndose como una selección de fuste en el contexto africano.

Live Blog Post

Formaciones de Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026

Nueva Zelanda: Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Joe Bell, Stamenic; Just, Garbett, Singh; Wood. DT: Darren Bazeley.

Egipto: El Shennawy; Hany, Rabia, Abdelmonem, Fatouh; Attia, Ibrahim, Ashour; Salah, Marmoush, Trezeguet. DT: Hossam Hassan.

Live Blog Post

Horario y televisación

  • Hora: 22:00
  • TV: DSports, TyC Sports y Telefe
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: BC Place, Vancouver

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar