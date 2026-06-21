El minuto a minuto de Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026: goles y resultado en vivo

Gana Nueva Zelanda
Surman pone el 1-0 ante Egipto.
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Luego del empate en el debut, ambas selecciones buscan acomodarse en el Grupo G. Descubrí todos los detalles en la nota.
Nueva Zelanda y Egipto chocan este domingo en el último turno, en el BC Place de Vancouver, desde las 22:00 (hora de Argentina), en un duelo clave del Grupo G del Mundial 2026.
Con ambos equipos igualados en puntos tras la primera jornada, el partido, que será televisado por DSports, Telefe y TyC Sports, aparece como una oportunidad decisiva para empezar a encaminar la clasificación a la siguiente ronda.
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