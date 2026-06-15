¿Juega Tim Payne? La formación de Nueva Zelanda para el debut en el Mundial 2026
El conjunto oceánico debuta este lunes ante Irán y los hinchas argentinos mantienen la expectativa por ver al jugador viral.
La Selección de Nueva Zelanda hace su debut oficial este lunes en el Mundial 2026 enfrentando a Irán, en un cruce que despierta una simpatía muy particular en la Argentina debido a la presencia en el once inicial de Tim Payne, el lateral que se volvió un verdadero fenómeno viral en las redes sociales locales.
El favoritismo del público argentino por los "All Whites" tiene un motivo estrictamente digital. Durante los últimos meses, el defensor Tim Payne acaparó la atención de la comunidad futbolera del país a base de memes, interacciones y videos que lo transformaron en un personaje sumamente querido por los internautas.
Por esta razón, su estreno en la cita máxima del fútbol generó una oleada de expectativas entre los usuarios argentinos, quienes prometen seguir de cerca cada una de sus intervenciones en el terreno de juego.
Formación confirmada de Nueva Zelanda para el debut, con Tim Payne
El cuerpo técnico neocelandés no se guardó nada para el estreno y confirmó el equipo titular que saltará a la cancha, liderado por su emblemático capitán Chris Wood y con el propio Payne desde el arranque en la línea defensiva:
Max Crocombe (ARQ); Tim Payne, Michael Boxall, Joe Bell, Marko Stameni, Chris Wood (C), Sarpreet Singh, Eli Just, Liberato Cacace, Finn Surman, Callum McCowatt.
Los datos de Nueva Zelanda ante Irán por el Mundial 2026
Irán y Nueva Zelanda, con la presencia de Tim Payne, se enfrentan este lunes en el SoFi Stadium de Los Ángeles, por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026, en una zona que también comparten Bélgica y Egipto y que aparece como una de las más parejas del certamen.
El partido, que comenzará a las 22 (Argentina), podrá verse en vivo a través de DSports y TyC Sports e impartirá justicia el mexicano César Ramos.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario