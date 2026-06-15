¿Juega Tim Payne? La formación de Nueva Zelanda para el debut en el Mundial 2026

Formación confirmada de Nueva Zelanda para el debut, con Tim Payne

El cuerpo técnico neocelandés no se guardó nada para el estreno y confirmó el equipo titular que saltará a la cancha, liderado por su emblemático capitán Chris Wood y con el propio Payne desde el arranque en la línea defensiva:

Max Crocombe (ARQ); Tim Payne, Michael Boxall, Joe Bell, Marko Stameni, Chris Wood (C), Sarpreet Singh, Eli Just, Liberato Cacace, Finn Surman, Callum McCowatt.

image Formación confirmada de Nueva Zelanda para el debut, con Tim Payne

Los datos de Nueva Zelanda ante Irán por el Mundial 2026

Irán y Nueva Zelanda, con la presencia de Tim Payne, se enfrentan este lunes en el SoFi Stadium de Los Ángeles, por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026, en una zona que también comparten Bélgica y Egipto y que aparece como una de las más parejas del certamen.

El partido, que comenzará a las 22 (Argentina), podrá verse en vivo a través de DSports y TyC Sports e impartirá justicia el mexicano César Ramos.