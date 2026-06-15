Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Irán vs. Nueva Zelanda por Internet

El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta a 2003, con triunfo 3 a 0 para Irán, mientras que el otro cruce data de 1973 y terminó igualado sin goles.

Cómo ver en vivo Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026

La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

TyC Sports:

Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)

Canales 22 (SD) y 101 (HD) DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)

DSports: