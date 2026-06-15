Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Irán vs. Nueva Zelanda por Internet
Se juega este lunes el primer partido del Grupo G del Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Irán y Nueva Zelanda, con la presencia de Tim Payne, se enfrentan este lunes en el SoFi Stadium de Los Ángeles, por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026, en una zona que también comparten Bélgica y Egipto y que aparece como una de las más parejas del certamen.
El partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por TyC Spors y DSports, además de la plataforma Disney+ y Paramount+.
El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta a 2003, con triunfo 3 a 0 para Irán, mientras que el otro cruce data de 1973 y terminó igualado sin goles.
Cómo ver en vivo Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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