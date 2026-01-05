El palito de Alejandro Garnacho a Rubén Amorim tras su despido del Manchester United
El argentino reaccionó en redes a la salida de Rubén Amorim del Manchester United, DT con el que se había enfrentado antes de su partida al Chelsea.
La salida de Rubén Amorim del Manchester United reavivó viejas tensiones con Alejandro Garnacho, quien no dejó pasar el despido del DT portugués. El delantero argentino, hoy en el Chelsea, tuvo un gesto en redes sociales que fue interpretado como un claro mensaje tras su conflictiva salida de Old Trafford.
Como suele ocurrir en el fútbol moderno, las redes sociales se convirtieron en el canal elegido para dejar mensajes sin palabras. Tras conocerse que Amorim no continuaría al frente de los Red Devils, Garnacho dejó su “me gusta” en una publicación de un reconocido periodista italiano que informaba sobre el despido del DT.
El gesto fue interpretado como un sutil pero contundente palito del Bichito hacia su exentrenador, con quien había protagonizado un cruce que aceleró su salida del club inglés. Para muchos, difícil pensar que se trató de una simple coincidencia.
Vale recordar que la relación entre ambos se rompió tras la final de la Europa League 2024, en la que el Manchester United cayó ante el Athletic Bilbao. Luego de aquel partido, Garnacho criticó con dureza al entrenador y la respuesta del portugués fue tajante. “Será mejor que reces para que puedas encontrar un club que te compre”, le habría dicho Amorim al argentino.
El comunicado del Manchester United y los motivos del despido
La salida de Rubén Amorim fue confirmada por el propio Manchester United a través de un comunicado oficial. “Rubén Amorim ha dejado su puesto como entrenador jefe del Manchester United”, informaron desde Old Trafford, junto a una explicación que llamó la atención.
“La directiva del club ha decidido, a regañadientes, que es el momento adecuado para hacer un cambio”, señalaron, en un contexto deportivo adverso. Amorim se fue como el entrenador con peores números en la historia reciente del club desde la 2° Guerra Mundial.
El punto de quiebre se dio tras el empate 1 a 1 ante el Leeds. Luego de ese partido, el DT aseguró que su llegada en noviembre de 2024 no había sido para ser “sólo un entrenador”, sino para cumplir un rol más integral. “Empiezo a entender que eso no va a suceder”, afirmó, antes de sentenciar: “No voy a renunciar. Haré mi trabajo hasta que venga otro tipo aquí para reemplazarme”. Días después, el reemplazo llegó.
