El palito de Alejandro Garnacho a Rubén Amorim tras su despido del Manchester United

“La directiva del club ha decidido, a regañadientes, que es el momento adecuado para hacer un cambio”, señalaron, en un contexto deportivo adverso. Amorim se fue como el entrenador con peores números en la historia reciente del club desde la 2° Guerra Mundial.

El punto de quiebre se dio tras el empate 1 a 1 ante el Leeds. Luego de ese partido, el DT aseguró que su llegada en noviembre de 2024 no había sido para ser “sólo un entrenador”, sino para cumplir un rol más integral. “Empiezo a entender que eso no va a suceder”, afirmó, antes de sentenciar: “No voy a renunciar. Haré mi trabajo hasta que venga otro tipo aquí para reemplazarme”. Días después, el reemplazo llegó.