El premio que recibió Lionel Messi por ser el jugador con más títulos en la historia

El capitán de la Albiceleste logró 45 trofeos a lo largo de su carrera contando Barcelona de España, París Saint-Germain de Francia, Inter Miami de Estados Unidos y la Selección Argentina. Más allá de eso, dicho por el propio protagonista luego de tanto intentarlo, la gran hazaña fue la que logró en el Mundial de Qatar 2022 cerrando de esta manera un trayecto totalmente soñado por cualquier persona.

Lionel Messi habló sobre su presencia en el Mundial 2026

"Cuándo llegue el momento se verá, no me gusta acelerar los tiempos ni mirar más allá. Quiero disfrutar el día a día y ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel para sentirme bien yo y para estar feliz dentro de una cancha", expresó el 10 en una conferencia de prensa luego de recibir el premio.

Y además, agregó: "MIentras puedo disfrutar de lo que hago soy feliz y miro más es que si voy a llegar o no al próximo Mundial: no me lo pongo cómo objetivo".

Messi y el próximo Mundial: Esto dice Leo sobre la posibilidad de llegar a la cita de EEUU y México