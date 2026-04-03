San Lorenzo venció a Estudiantes y se metió en los mejores ocho de la Zona A

En paralelo, el clima institucional también suma tensión al presente azulgrana. Durante la semana quedaron confirmadas las cinco listas que competirán en las elecciones del próximo 30 de mayo, lo que marca un escenario político activo dentro del club. A esto se sumaron las declaraciones de Damián Ayude sobre su salida: "Me sorprendió. Si bien este semestre no se dio todo como nosotros esperábamos en cuanto a resultados, veníamos de cinco partidos sin perder". Un contexto que, inevitablemente, también influye en el día a día del plantel.

Por su parte, Estudiantes llega con una realidad diferente. Con 21 puntos en su haber, el equipo dirigido por el Cacique Medina tiene la oportunidad de alcanzar la cima de la Zona A si logra imponerse en condición de visitante. Tras dos derrotas consecutivas que encendieron algunas dudas, el Pincha logró recomponerse con dos triunfos, incluido un contundente 5-0 frente a Central Córdoba, con una destacada actuación de Adolfo Gaich.

Además, el conjunto platense buscará romper una larga racha adversa en el Nuevo Gasómetro. La última victoria en ese escenario se remonta a 2016, y desde entonces no logró volver a festejar allí. Con la confianza en alza y el objetivo de liderar su grupo, la visita intentará aprovechar el momento para dar un golpe en un estadio siempre exigente.