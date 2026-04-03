San Lorenzo venció a Estudiantes y se metió en los mejores ocho de la Zona A
El Ciclón inició una nueva etapa en el Nuevo Gasómetro y cumplió con la obligación de ganar ante un Pincha que perdió la oportunidad de ser puntero.
San Lorenzo venció por 1-0 a Estudiantes este viernes en el estadio Pedro Bidegain, en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. El encuentro marcó la primera presentación de Gustavo Álvarez ante el público azulgrana, sumando de a tres para meterse de lleno entre los ocho mejores de la Zona A.
Del otro lado, el conjunto platense se quedó con las ganas de ser puntero, dado que una victoria le habría asegurado la cima.
El gol de San Lorenzo para el triunfo
San Lorenzo vs. Estudiantes: resultado en vivo
San Lorenzo vs. Estudiantes: formaciones
San Lorenzo vs. Estudiantes: otros datos
- Hora: 19.30.
- Estadio: Pedro Bidegain.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: ESPN Premium.
Así llegan ambos clubes al duelo de este viernes
El equipo de Boedo atraviesa un momento de transición. Luego del empate 1-1 ante Riestra, el Ciclón acumula 14 unidades y se mantiene fuera de los puestos de playoffs, una situación que lo obliga a reaccionar en el corto plazo. En ese escenario, la llegada de Álvarez trajo nuevas expectativas, no solo desde lo futbolístico sino también en lo anímico. “Al equipo lo note con mucho compromiso”, aseguró el entrenador tras su debut, dejando entrever una base sobre la cual empezar a construir.
La necesidad de conseguir un triunfo se vuelve aún más importante si se tiene en cuenta el calendario inmediato. San Lorenzo no solo busca acomodarse en el torneo local, sino que además se prepara para su debut en la Copa Sudamericana, previsto para el miércoles 8 de abril ante Deportivo Recoleta. Llegar con confianza a ese compromiso internacional aparece como uno de los objetivos centrales en este tramo de la temporada.
En paralelo, el clima institucional también suma tensión al presente azulgrana. Durante la semana quedaron confirmadas las cinco listas que competirán en las elecciones del próximo 30 de mayo, lo que marca un escenario político activo dentro del club. A esto se sumaron las declaraciones de Damián Ayude sobre su salida: "Me sorprendió. Si bien este semestre no se dio todo como nosotros esperábamos en cuanto a resultados, veníamos de cinco partidos sin perder". Un contexto que, inevitablemente, también influye en el día a día del plantel.
Por su parte, Estudiantes llega con una realidad diferente. Con 21 puntos en su haber, el equipo dirigido por el Cacique Medina tiene la oportunidad de alcanzar la cima de la Zona A si logra imponerse en condición de visitante. Tras dos derrotas consecutivas que encendieron algunas dudas, el Pincha logró recomponerse con dos triunfos, incluido un contundente 5-0 frente a Central Córdoba, con una destacada actuación de Adolfo Gaich.
Además, el conjunto platense buscará romper una larga racha adversa en el Nuevo Gasómetro. La última victoria en ese escenario se remonta a 2016, y desde entonces no logró volver a festejar allí. Con la confianza en alza y el objetivo de liderar su grupo, la visita intentará aprovechar el momento para dar un golpe en un estadio siempre exigente.
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