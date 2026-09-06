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El River de Leonardo Ponzio venció 3-1 a Independiente Rivadavia y sumó su segunda victoria

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Independiente Rivadavia

El "Millonario", que volvió a jugar de local tras la eliminación de la Sudamericana, mostró buenos momentos de fútbol y se prende en busca de la clasificación.

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River se impuso 3-1 ante Independiente Rivadavia este domingo en el Monumental, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol en el segundo partido de Leonardo Ponzio como entrenador que mantiene así el puntaje ideal en su gestión.

El conjunto local tuvo muy buenos pasajes de fútbol ante uno de los mejores equipos del año, exponiendo su jerarquía, con el tridente de Thiago Almada, Tobías Andrada y Ángel Correa como dueños de la posesión y de los avances.

Así llegó el penal que Gonzalo Montiel Cambió por gol para el 1-0 con el que los equipos se fueron al descanso. En el complemento apareció la figura de Tomás Galván para ampliar el marcador tras una gran jugada colectiva y un rebote que le quedó casi servida.

Recién 2-0 abajo apareció la reacción de la "Lepra" mendocina, que descontó a través del goleador Arce, hizo lucir un par de veces a Santiago Beltrán y esta tuvo al travesaño negándole el empate. Pero volvió a surgir Galván, esta vez con un golazo al ángulo, para sentenciar el marcador.

River, así, sumó 6 de 6 de la mano de Ponzio y se mete en la conversación: quedó noveno y a tiro de la clasificación a playoffs, y trepó al séptimo puesto de la Tabla Anual en busca de una épica clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Minuto a minuto de River vs. Independiente Rivadavia

Golazo de Tomás Galván para liquidarlo

Arce descontó para Independiente Rivadavia

Tomás Galván estiró la ventaja a los 9 minutos del segundo tiempo

Gonzalo Montiel, desde los doce pasos, abrió el marcador para River

Cómo llegan River e Independiente Rivadavia

El "Millonario" vuelve a jugar como local después de quedar eliminado ante Independiente Santa Fe por penales en los octavos de final de la Copa Sudamericana y buscará prolongar el envión conseguido en su última presentación.

En el debut de Leonardo Ponzio como entrenador, River se impuso 3-2 ante Banfield y volvió a sumar de a tres en el campeonato, por lo que intentará repetir la actuación para acercarse a los primeros puestos de la Zona B y mejorar su posición en la tabla anual.

Con un presente diferente, Independiente Rivadavia llega a Núñez con la confianza en alto después de vencer 3-1 a Racing en Mendoza. La "Lepra" es uno de los líderes de la tabla anual e intentará conseguir un resultado positivo en el Monumental para continuar en la lucha por el título.

Formaciones de River vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura - Zona B

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada, Tomás Galvan; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
  • Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Horario y televisación

  • Hora: 19:15.

  • Estadio: Monumental.

  • Árbitro: Nicolás Ramírez.

  • VAR: Hernán Mastrángelo.

  • TV: TNT Sports.

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