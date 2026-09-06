El River de Leonardo Ponzio venció 3-1 a Independiente Rivadavia y sumó su segunda victoria

Cómo llegan River e Independiente Rivadavia

El "Millonario" vuelve a jugar como local después de quedar eliminado ante Independiente Santa Fe por penales en los octavos de final de la Copa Sudamericana y buscará prolongar el envión conseguido en su última presentación.

En el debut de Leonardo Ponzio como entrenador, River se impuso 3-2 ante Banfield y volvió a sumar de a tres en el campeonato, por lo que intentará repetir la actuación para acercarse a los primeros puestos de la Zona B y mejorar su posición en la tabla anual.

Con un presente diferente, Independiente Rivadavia llega a Núñez con la confianza en alto después de vencer 3-1 a Racing en Mendoza. La "Lepra" es uno de los líderes de la tabla anual e intentará conseguir un resultado positivo en el Monumental para continuar en la lucha por el título.