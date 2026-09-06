Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Independiente Rivadavia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo River vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura.
River e Independiente Rivadavia se miden este domingo a partir de las 19:15 en el estadio Monumental, en un duelo correspondiente a la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, que contará con la transmisión televisiva de TNT Sports.
El arbitraje del encuentro estará a cargo de Nicolás Ramírez, quien será asistido por Diego Bonfá y Erik Grunmann, mientras que Hernán Mastrángelo será el responsable del VAR.
El "Millonario" retorna a su recinto tras la dolorosa eliminación por penales ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, por lo que buscará ratificar el buen funcionamiento mostrado en la última jornada del campeonato doméstico.
En el debut de Leonardo Ponzio como director técnico, River venció 3-2 a Banfield y cortó una racha negativa, por lo que intentará sumar de a tres nuevamente para escalar posiciones en la Zona B y mejorar su situación en la tabla anual.
Por su parte, Independiente Rivadavia llega a Núñez con un presente diametralmente opuesto y la moral por las nubes tras golear 3-1 a Racing en condición de local. La Lepra mendocina es uno de los líderes de la tabla general y pisará el césped del Monumental con la intención de dar el golpe y mantenerse en la pelea por la cima del campeonato.
Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO River vs. Independiente Rivadavia
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
En qué número está TNT Sports en cada cable:
- Flow (Personal): Canal 124 (Digital) y canal 604 (HD).
- DirecTV: Canal 603 (SD) y canal 1603 (HD).
- Telecentro: Canal 112 (SD) y canal 1018 (HD)
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